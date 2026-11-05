Wer den Migranten-Streik in Sachsen-Anhalt unterstützt

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HALLE. Die selbsternannte Bürgerinitiative „MigraStark“ hat für Donnerstag Ladenbesitzer mit ausländischen Wurzeln in Sachsen-Anhalt dazu aufgefordert, aus Protest gegen die AfD ihre Läden geschlossen zu lassen. „MigraStark“ rief dazu auf, zwischen zehn und 16 Uhr am Donnerstag alle Geschäfte zu schließen, die von Ausländern oder Migranten geführt werden. Außerdem soll es zwischen 14 und 16 Uhr eine Kundgebung am Steintor in Halle geben, wie die Verantwortlichen auf ihrem Instagram-Kanal schreiben.

Zu den Unterstützern der Initiative gehört unter anderem der Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt. Dieser schreibt mit Blick auf den geplanten Aktionstag, der Wahlsieg der AfD bei den Landtagswahlen im September sorge bei „Menschen mit Flucht- und Migrationsgeschichte“ für „eine zunehmende Unsicherheit darüber, welche Zukunft sie und ihre Familien in Sachsen-Anhalt haben, ob ihre Zugehörigkeit weiterhin selbstverständlich sein wird und welche politische Macht in einer neuen Landesregierung entstehen könnte“.

Menschenwürde müsse man sich nicht verdienen. „Niemand muss durch Arbeit, Steuern oder wirtschaftlichen Nutzen beweisen, dass er oder sie dazugehört“, heißt es in einer Mitteilung des Flüchtlingsrats

Sachsen-Anhalt fördert terroraffines Antifa-Radio

Der Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt erhielt alleine 2025 insgesamt etwa 1,7 Millionen Euro Steuergeld vom Land Sachsen-Anhalt und von der Europäischen Union.

Auch das Landesnetzwerk Migrantenorganisationen Sachsen-Anhalt (LAMSA) ruft zu dem Aktionstag auf. LAMSA erhielt alleine 2025 mehr als 4,9 Millionen Euro aus öffentlichen Geldern.

Ebenfalls taucht in der Liste der Unterstützer der linksextreme Sender Radio CORAX auf. In deren Sendungen wurden in der Vergangenheit RAF-Terroristen als „politische Gefangene“ bezeichnet und Vertreter der linksextremen Roten Hilfe eingeladen. Radio CORAX erhielt im vergangenen Jahr mehr als 220.000 Euro an öffentlichen Geldern, der Großteil kam mit etwa 200.000 Euro von der Medienanstalt Sachsen-Anhalt. (st)