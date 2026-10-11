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JF-Reportage: Wenn Migranten die politische Linke kapern

JF-Reportage: Wenn Migranten die politische Linke kapern

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Das Bild zeigt Linke, die für Palästina demonstrieren.
Das Bild zeigt Linke, die für Palästina demonstrieren.
Linke Demonstrationsteilnehmer mit Palästina-Fahnen: Israel-Symbolik nur mit Polizeischutz möglich. Foto: picture alliance / NurPhoto | Tonny Linke
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Wenn Migranten die politische Linke kapern

Deutschlands politische Linke ist im Wandel: Immer mehr Migranten – teilweise Islamisten – treten in die Linkspartei ein oder zeigen sich auf Demonstrationen. Die JUNGE FREIHEIT hat sich im Milieu umgehört.

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Linke Demonstrationsteilnehmer mit Palästina-Fahnen: Israel-Symbolik nur mit Polizeischutz möglich. Foto: picture alliance / NurPhoto | Tonny Linke
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