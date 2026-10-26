Wenn Linke und Migranten Frankreich nach Deutschland holen wollen

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BERLIN. Seit Tagen mobilisieren Linksextremisten in sozialen Netzwerken mit Fotos und Videos von den Gewaltexzessen in Frankreich für eine Revolte in Deutschland. Am kommenden Sonnabend wollen sie die Halloween-Feiern für Proteste und sehr wahrscheinlich auch für massive Angriffe auf Geschäfte und Polizei nutzen. Das vermuten Experten in den Sicherheitsbehörden.

Gegenüber der Bild-Zeitung sagte nun ein namentlich nicht genannter Beamter des Polizeilichen Staatsschutzes: „Wir hatten in den letzten Wochen bereits einige gezielte Angriffe auf Polizeibeamte durch Jugendliche mit Migrationshintergrund. Die Kollegen wurden durch falsche Notrufe regelrecht in Fallen gelockt.“

Wenn die Kollegen dann „in einen dunklen Park oder eine verlassene Ecke kamen“, seien dort Blockaden aufgebaut gewesen. Die Angreifer hätten die Beamten mit Pyrotechnik und Steinen angegriffen. Die Migranten seien danach auf E‑Scootern geflüchtet.

Linkes Muster für Halloween

Dies könnte, so die Vermutung, ein Muster für die bevorstehenden Proteste an Halloween sein. Als besonders beunruhigend werde die immer engere Zusammenarbeit zwischen Linksextremisten und Islamisten gewertet. Laut Lagebild des NRW-Innenministeriums vereinigten sich die Gruppen „im Zusammenhang mit dem Nahost-Konflikt“.

Und weiter: „Kommunistische Jugend- und Kaderorganisationen“ demonstrierten „mit Anhängern und Unterstützern der islamistischen Hamas“. Eine besondere Rolle übernehme dabei die „Rote Jugend“, eine linksextreme Organisation. Diese falle seit drei Jahren immer öfter als sehr gewaltbereite Gruppe auf Demos auf – speziell bei Demos gegen die AfD und bei Angriffen auf Polizisten.

Laut dem nordrhein-westfälischen Verfassungsschutz „treten die Gruppen dann meist als geschlossene Blöcke mit kommunistischer Symbolik wie rote Fahnen, Hammer und Sichel sowie von allen getragenen roten Sturmhauben in Erscheinung“. Eine Parole sei: „Nur der Griff der Massen zum Gewehr schafft den Sozialismus her“.

Hagel will durchgreifen

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) warnt laut Bild: „Die Gewaltbereitschaft im Linksextremismus hat deutlich zugenommen. Die Taten werden brutaler, professioneller, persönlicher. Kollateralschäden werden im Namen eines vermeintlich höheren Ziels in Kauf genommen.“ Reul bezeichnete die Bewegung als „Gefahr“.

Vor den geplanten Krawallen am Sonnabend warnt auch Reuls Amtskollege, der baden-württembergische Innenminister Manuel Hagel (CDU): „Bei Gewalt greifen wir konsequent durch.“ Er richtete einen Appell „an alle, die am 31. Oktober bei uns auf die Straße gehen wollen“: Gehör habe, wer auf berechtigte Probleme aufmerksam mache.

„Aber Randale ist kein Jugendprotest. Die Bilder aus Frankreich sind kein Vorbild“, so Hagel: „In Baden-Württemberg zeigen wir, dass Protest anders geht: laut, aber friedlich. Halloween ist ein Fest zum Verkleiden … Friedlichen Protest als Deckmantel für Gewalt und Zerstörung lassen wir nicht zu.“ (fh)