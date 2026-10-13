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Koalitionsstreit: „Wenn die SPD raus will, soll sie es sagen“, sagt ein CDU-Abgeordneter

Koalitionsstreit: „Wenn die SPD raus will, soll sie es sagen“, sagt ein CDU-Abgeordneter

Koalitionsstreit: „Wenn die SPD raus will, soll sie es sagen“, sagt ein CDU-Abgeordneter

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Noch-Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD): Nicht im Guten auseinandergegangen. Foto: picture alliance / dts-Agentur | dts Nachrichtenagentur GmbH
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Noch-Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD): Nicht im Guten auseinandergegangen. Foto: picture alliance / dts-Agentur | dts Nachrichtenagentur GmbH
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Noch-Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD): Nicht im Guten auseinandergegangen. Foto: picture alliance / dts-Agentur | dts Nachrichtenagentur GmbH
Koalitionsstreit
 

„Wenn die SPD raus will, soll sie es sagen“, sagt ein CDU-Abgeordneter

Bärbel Bas tritt zurück, die SPD beklagt Angriffe aus der Union – doch CDU-Politiker drehen den Vorwurf um. Hinter der Kritik sehen sie eine Ausstiegsstrategie. Und Kanzler Merz legt nach.
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BERLIN. Mehrere Unionspolitiker haben nach dem Rücktritt von Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) den Umgang der Sozialdemokraten mit ihren Koalitionspartnern im Bund kritisiert. „Wenn die SPD raus will, soll sie es sagen. Wir werden ihr nicht den Gefallen tun und sie vor die Tür setzen“, schrieb der CDU-Bundestagsabgeordnete Kai Whittaker auf dem Kurznachrichtendienst X am Dienstag. „Wenn ein privater Schicksalsschlag reicht, um eine Koalition ins Wanken zu bringen, macht mich das stutzig.“

Seine Parteikollegin Saskia Ludwig warf den Sozialdemokraten vor, mit dem Tod von Bas’ Stieftochter ihre „Verweigerungshaltung“ bezüglich der geplanten Sozialreformen zu rechtfertigen. „Der Unionsfraktion irgendeinen Vorwurf zu machen, man hätte keine Rücksicht auf die persönliche Situation von Bas genommen, zeigt eine Strategie der SPD, die keine Fragen offenlässt“, bemängelte sie auf X. „Wer benutzt hier eigentlich diesen persönlichen Schicksalsschlag?“

SPD beklagte „unmenschliche“ Angriffe auf Bas

Auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) kritisierte das Arbeitstempo der scheidenden Arbeitsministerin. „In diesem Ministerium liegt die Rentenreform, in diesem Ministerium liegt die Reform des Arbeitsmarktes, liegen alle Gesetzesvorhaben, die wir am 1. Juli zu diesen Themen verabredet haben“, sagte er beim Arbeitgebertag (JF berichtete). „Juli, August, September, Oktober. Das ist mir schon zu lange.“

Am Montag hatte Bas ihren Rücktritt angekündigt und begründete den Schritt mit dem Tod ihrer Stieftochter. „Darüber hinaus muss ich leider feststellen, dass die öffentlichen Angriffe auf mich, leider auch aus den Reihen des Koalitionspartners, in dieser für mich persönlich schwierigen Zeit weiter forciert wurden“, beklagte sie. Auch Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) bezeichnete die vermeintlichen Attacken der CDU als „unmenschlich und rücksichtslos“. Im Januar soll ein neuer SPD-Vorstand gewählt werden.

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Ebenfalls am Montag hatten die Fraktionschefs von CDU und CSU aus allen Bundesländern Nachverhandlungen des Koalitionsvertrags gefordert (JF berichtete). Unter anderem verlangten sie niedrigere Sozialabgaben, eine Senkung der Stromsteuer und strengere Regeln im Sozialstaat. „Die Menschen erwarten einen Politikwechsel, den sie im Alltag spüren“, heißt es in der Erklärung. (kuk)

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Noch-Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD): Nicht im Guten auseinandergegangen. Foto: picture alliance / dts-Agentur | dts Nachrichtenagentur GmbH
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