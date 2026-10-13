„Wenn die SPD raus will, soll sie es sagen“, sagt ein CDU-Abgeordneter

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BERLIN. Mehrere Unionspolitiker haben nach dem Rücktritt von Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) den Umgang der Sozialdemokraten mit ihren Koalitionspartnern im Bund kritisiert. „Wenn die SPD raus will, soll sie es sagen. Wir werden ihr nicht den Gefallen tun und sie vor die Tür setzen“, schrieb der CDU-Bundestagsabgeordnete Kai Whittaker auf dem Kurznachrichtendienst X am Dienstag. „Wenn ein privater Schicksalsschlag reicht, um eine Koalition ins Wanken zu bringen, macht mich das stutzig.“

Ein paar Gedanken einen Tag nach dem Rücktritt von Bärbel Bas: Wenn ein privater Schicksalsschlag reicht, um eine Koalition ins Wanken zu bringen, macht mich das stutzig. Die SPD sagt, wir seien gemein zu Bärbel Bas gewesen. Mag jeder selbst bewerten, ob das stimmt. Aber ich frage mich: Was soll das bringen? Man gewinnt kein Vertrauen zurück, indem man die schmutzige Wäsche zur Schau raushängt. Wenn die SPD raus will, soll sie es sagen. Wir werden ihr nicht den Gefallen tun und sie vor die Tür setzen. Wer gehen will, muss die Klinke schon selbst drücken. Und wir in der Union? Wenn man uns vorwirft, kaltherzig zu wirken, und das halbe Land nickt sofort, dann sollten wir mal kurz in den Spiegel schauen. Wenn man zu laut bellt, erweckt man den Eindruck, getroffen worden zu sein. Für den Bürger sieht das so aus: Die SPD rennt zu Mama und sagt, der Friedrich und seine Kumpels hätten sie gehauen. Und der Friedrich ruft: Stimmt gar nicht! Das ist Sandkasten-Gehabe und einer Bundesregierung der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt nicht würdig. Die Ränder stehen zusammen bei über 40 Prozent. Und wir wundern uns. Ich wundere mich nicht. Ich hab dieses Gezänk bis Oberkante Unterlippe satt. — Kai Whittaker (@Kai_Whittaker) October 13, 2026

Seine Parteikollegin Saskia Ludwig warf den Sozialdemokraten vor, mit dem Tod von Bas’ Stieftochter ihre „Verweigerungshaltung“ bezüglich der geplanten Sozialreformen zu rechtfertigen. „Der Unionsfraktion irgendeinen Vorwurf zu machen, man hätte keine Rücksicht auf die persönliche Situation von Bas genommen, zeigt eine Strategie der SPD, die keine Fragen offenlässt“, bemängelte sie auf X. „Wer benutzt hier eigentlich diesen persönlichen Schicksalsschlag?“

Das Schicksal ist tragisch. Wir nehmen Anteil an dem Verlust von Bärbel Bas. Aber 84 Millionen auf notwendige Reformen warten zu lassen wegen des persönlichen Schicksals einer Person, ist nicht erklärbar. Es gibt Stellvertreter, Staatssekretäre und Vertretungsregelungen. 1,5 Jahre Verweigerungshaltung der @spdbt nun damit zu rechtfertigen, ist frech. Der @cducsubt irgend einen Vorwurf zu machen, man hätte keine Rücksicht auf die persönliche Situation von Bas genommen zeigt eine Strategie der SPD, die keine Fragen offen läßt. Wer benutzt hier eigentlich diesen persönlichen Schicksalsschlag?

https://t.co/LguQ39rKWO — Saskia Ludwig (@SaskiaLudwigCDU) October 12, 2026

SPD beklagte „unmenschliche“ Angriffe auf Bas

Auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) kritisierte das Arbeitstempo der scheidenden Arbeitsministerin. „In diesem Ministerium liegt die Rentenreform, in diesem Ministerium liegt die Reform des Arbeitsmarktes, liegen alle Gesetzesvorhaben, die wir am 1. Juli zu diesen Themen verabredet haben“, sagte er beim Arbeitgebertag (JF berichtete). „Juli, August, September, Oktober. Das ist mir schon zu lange.“

Am Montag hatte Bas ihren Rücktritt angekündigt und begründete den Schritt mit dem Tod ihrer Stieftochter. „Darüber hinaus muss ich leider feststellen, dass die öffentlichen Angriffe auf mich, leider auch aus den Reihen des Koalitionspartners, in dieser für mich persönlich schwierigen Zeit weiter forciert wurden“, beklagte sie. Auch Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) bezeichnete die vermeintlichen Attacken der CDU als „unmenschlich und rücksichtslos“. Im Januar soll ein neuer SPD-Vorstand gewählt werden.

Ebenfalls am Montag hatten die Fraktionschefs von CDU und CSU aus allen Bundesländern Nachverhandlungen des Koalitionsvertrags gefordert (JF berichtete). Unter anderem verlangten sie niedrigere Sozialabgaben, eine Senkung der Stromsteuer und strengere Regeln im Sozialstaat. „Die Menschen erwarten einen Politikwechsel, den sie im Alltag spüren“, heißt es in der Erklärung. (kuk)