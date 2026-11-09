Wenn die Grünen-Ministerin Clans gegen die CDU verteidigt

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HANNOVER. Mit heftiger Kritik hat Niedersachsens Vize-Regierungschefin Julia Willie Hamburg auf Äußerungen zur Clan-Kriminalität reagiert. Der CDU-Landeschef Sebastian Lechner hatte am Sonnabend in Cuxhaven bei einer JU-Veranstaltung gesagt: „Ich möchte diese Brüder nicht auf meiner Straße stehen sehen, sondern am Boden liegen sehen und einen niedersächsischen Polizisten darüber knien sehen.“

Die Grünen-Politikerin zeigte sich nun „entsetzt über die verbale Entgleisung des Landesvorsitzenden der CDU“. Hamburg: „Er versucht, mit Gewaltfantasien Aufmerksamkeit zu erzeugen und zu polarisieren. Das ist unwürdig für jemanden, der anstrebt, Ministerpräsident zu werden und für das Land Verantwortung zu übernehmen.“ Am 26. September 2027 wird in Niedersachsen ein neuer Landtag gewählt.

Auto-Attentat von Clan-Mitgliedern

Der Unions-Politiker hatte sich bei seiner Äußerung auf einen aktuellen Fall aus seiner Heimatstadt Neustadt am Rübenberge in der Region Hannover bezogen. Ende Oktober hatten mutmaßlich Clan-Kriminelle dort ein Auto in eine Menschenmenge gesteuert und fünf Menschen verletzt. Die Polizei geht von einem Konflikt zwischen arabischen Großfamilien aus, die in Teilen der Clankriminalität zuzurechnen sind.

Die Grünen-Politikerin Hamburg warf Lechner auch vor, die Polizei „als Prügeltruppe“ darzustellen. Zwangsmaßnahmen seien als letztes Mittel anzuwenden, wandte die Spitzenkandidatin ein: „Und genauso arbeitet die Polizei in Niedersachsen. Zu suggerieren, die Polizei würde willkürlich Gewalt anwenden, ist unverantwortlich.“

Von Lechner forderte die Kultusministerin, die „Entgleisung“ zurückzunehmen. (fh)