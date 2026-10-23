Weil auch die AfD unterschreibt, ziehen CDU und SPD Antrag zurück

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IDAR-OBERSTEIN. CDU und SPD haben in der rheinland-pfälzischen Stadt Idar-Oberstein nach heftiger Kritik ihrer Landesparteien einen gemeinsam mit der AfD eingereichten Stadtratsantrag zurückgezogen. Auch ein Vertreter der Linkspartei und ein Mitglied einer örtlichen Wählergruppe hatten die Initiative unterstützt. Der Antrag sollte die Voraussetzung dafür schaffen, dass die Stadtverwaltung ab 2027 einen zusätzlichen hauptamtlichen Beigeordneten erhält.

Die gemeinsame Initiative hatte bei den Landesführungen von CDU und SPD erheblichen Widerstand ausgelöst. CDU-Generalsekretär Johannes Steiniger verlangte den sofortigen Rückzug.

„In der CDU Rheinland-Pfalz stehen wir gegen jede Form der Zusammenarbeit mit Populisten von links und rechts“, sagte er. Ausnahmen dürfe es auch in der Kommunalpolitik nicht geben. SPD-Generalsekretär Gregory Scholz erklärte seinerseits, gemeinsame Anträge mit der AfD widersprächen den fundamentalen Grundsätzen seiner Partei. Dabei hatten die örtlichen Fraktionsvorsitzenden zunächst jede politische Zusammenarbeit mit der AfD bestritten. Der CDU-Fraktionschef Frederik Grüneberg und sein SPD-Kollege Moritz Forster erklärten, der Antrag bilde lediglich das Meinungsbild des Ältestenrats ab. Politische Absprachen mit der AfD habe es nicht gegeben. Zudem verfügen CDU und SPD mit gemeinsam 22 von 40 Sitzen ohnehin über eine eigene Mehrheit im Stadtrat.

Ministerpräsident lobt funktionierende Brandmauer

Am Mittwochabend erfolgte dennoch der Rückzug. SPD-Fraktionschef Forster entschuldigte sich öffentlich und räumte ein, die politische Tragweite des gemeinsamen Antrags falsch eingeschätzt zu haben. Er bedauere insbesondere die Auswirkungen auf die Debatte über die Brandmauer zur AfD und übernehme dafür die volle Verantwortung. Auch CDU-Fraktionschef Grüneberg erklärte, die Folgen unterschätzt zu haben. „Wir mussten feststellen, dass es der Sache selbst schaden kann, mit wem ein Antrag gemeinsam eingebracht wird.“

Rheinland-Pfalz‘ Ministerpräsident und CDU-Landeschef Gordon Schnieder begrüßte die Entscheidung ausdrücklich. Der Vorgang zeige, dass die Brandmauer funktioniere. Es gebe keinen Grund, Extremisten und Populisten an gemeinsamen Anträgen zu beteiligen, erklärte er. Auch der SPD-Kreisvorstand Birkenfeld stellte klar, dass eine Zusammenarbeit mit der AfD auf keiner politischen Ebene infrage komme.

Am eigentlichen Vorhaben ändert der Rückzug allerdings nichts. Sowohl CDU als auch SPD wollen weiterhin einen zusätzlichen hauptamtlichen Beigeordneten für die Stadtverwaltung schaffen. Die Sozialdemokraten kündigten bereits einen neuen Antrag zu einem späteren Zeitpunkt an. AfD-Fraktionschef Dirk Rohde kritisierte unterdessen, dass die politische Debatte die Sachfrage verdränge. Statt über die Unterzeichner zu streiten, müsse der Stadtrat über Aufgaben, organisatorische Vorteile und Kosten der geplanten Erweiterung sprechen. (rr)