Weidel rechnet mit Merz und Klingbeil ab – und fordert Neuwahlen

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BERLIN. AfD-Chefin Alice Weidel greift Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) wegen ihrer Wirtschafts- und Steuerpolitik scharf an und fordert Neuwahlen. Drei Vorgänge aus der laufenden Woche nimmt sie zum Anlass, der Bundesregierung handwerkliches Versagen und gebrochene Versprechen vorzuwerfen.

„Mehr denn je sehnt jeder vernünftige Bundesbürger zum Ende dieser Woche Neuwahlen herbei“, erklärte die AfD-Bundessprecherin am Freitag. Im Mittelpunkt ihrer Kritik steht die bislang ausgebliebene Senkung der Stromsteuer für private Haushalte. Merz hatte erst vergangene Woche erneut angekündigt, die Abgabe auf das europäische Mindestmaß reduzieren zu wollen.

Diese Entlastung hatten Union und SPD bereits im Koalitionsvertrag vereinbart. Bislang profitiert davon allerdings vor allem das produzierende Gewerbe. Für private Verbraucher blieb die versprochene Steuersenkung aus. Am Donnerstag erteilte Klingbeil einer schnellen Umsetzung erneut eine Absage. Zwar rechne der Bund laut neuer Steuerschätzung für 2027 mit Mehreinnahmen von 4,1 Milliarden Euro, doch das Geld sei bereits anderweitig verplant. „Wer jetzt Vorschläge macht, wie etwa die Senkung der Stromsteuer, sollte gleichzeitig auch Vorschläge mitbringen, wie man das Ganze finanziert“, erklärte der SPD-Chef. Sein Staatssekretär Steffen Meyer verwies unter anderem auf die geplante Einkommensteuerreform und geringere Spielräume bei der Neuverschuldung. Weidel wirft Merz vor, Entlastungen anzukündigen, die sein eigener Finanzminister anschließend wieder kassiere.

Tabaksteuer tritt versehentlich vier Jahre zu früh in Kraft

Für zusätzlichen Ärger sorgte eine Panne im Bundesfinanzministerium. Die vom Bundestag beschlossene Erhöhung der Tabaksteuer sollte eigentlich erst Anfang 2027 beginnen und bis 2030 schrittweise umgesetzt werden. Durch einen Fehler bei der Formulierung des Inkrafttretens galt nach der Verkündung im Bundesgesetzblatt am 19. Oktober jedoch bereits ab dem folgenden Tag der höchste, eigentlich erst für 2030 vorgesehene Steuersatz.

Damit hätte eine Packung mit 20 Zigaretten theoretisch sofort knapp zwölf Euro kosten müssen. Das Finanzministerium räumte den Fehler ein und versicherte, dass die Steuererhöhung zunächst nicht umgesetzt werde. Die Generalzolldirektion wurde entsprechend informiert, damit die Tabakindustrie weiter zu den bisherigen Bedingungen produzieren kann. Wie das Gesetz rechtlich korrigiert werden soll, musste das Ministerium anschließend prüfen. Der Fehler war zuvor weder der Regierung noch den beteiligten parlamentarischen Gremien aufgefallen.

Für Weidel ist die Panne ein weiteres Beispiel für die Arbeitsweise der Bundesregierung. „Gleichzeitig haben es Klingbeil und seine gutbezahlten Mitarbeiter nicht hinbekommen, die Tabaksteuererhöhung pannenfrei umzusetzen“, kritisierte sie. Unabhängig vom handwerklichen Fehler lehnt die AfD-Chefin die geplanten Steuererhöhungen grundsätzlich ab und bezeichnet die Steuerpolitik der Koalition als bürgerfeindlich.

Nvidia-Chef gibt Merz Ratschläge zur Regulierung

Den dritten Anlass für Weidels Kritik lieferte der Investitionsgipfel der Bundesregierung in Berlin. Bei der Veranstaltung am Montagabend traf Merz auf Jensen Huang, den Vorstandschef des amerikanischen Chipkonzerns Nvidia. Ausgerechnet den Chef eines der weltweit bedeutendsten KI-Unternehmen fragte der Kanzler, wie die neue Technologie am besten reguliert werden könne. Dabei verwies er auf die unterschiedlichen Ansätze der Europäischen Union und der Vereinigten Staaten.

Huang antwortete, dass Sicherheit zwar unverzichtbar sei, die entsprechende Technologie aber zunächst entwickelt werden müsse. Ohne eine erfolgreiche KI-Industrie gebe es schließlich nichts zu regulieren. Er plädierte dafür, konkrete Anwendungen zu regulieren und gleichzeitig die Entwicklung der Branche zu ermöglichen. Merz hielt anschließend fest, dass er zumindest europäische, möglichst sogar weltweite Sicherheitsregeln für notwendig halte. Bei dem Gipfel vereinbarten Bundesregierung und Nvidia auch eine engere Zusammenarbeit zur Entwicklung industrieller Künstlicher Intelligenz.

Weidel sieht in dem Auftritt einen Widerspruch zu Merz‘ wiederholten Ankündigungen, Deutschland von übermäßiger Bürokratie zu befreien. „Deregulierung in Sonntagsreden fordern, in der Realität aber immer mehr regulieren wollen“, lautete ihr Vorwurf. Der Bundeskanzler habe Huang nach Hinweisen für zusätzliche Vorschriften gefragt, statt bessere Bedingungen für Investitionen zu schaffen. Ihre Forderung nach der aus ihrer Sicht misslungenen Regierungswoche lautet deshalb: „Wir brauchen endlich die 180-Grad-Wende in der Politik: professionelles Arbeiten im Sinne der deutschen Bürger und Steuerzahler – für Wachstum und Wohlstand.“ (rr)