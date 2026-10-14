Weidel nennt Kinderehen-Duldung „verantwortungslos“

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BERLIN. Nach dem Bekanntwerden von hunderten Kinderehen in Baden-Württemberg (JF berichtete) hat AfD-Chefin Alice Weidel die Arbeit der Behörden scharf kritisiert. „Es ist wirklich bodenlos und verantwortungslos, was dieser Staat in unseren Landesgrenzen toleriert“, sagte sie am Dienstag. Was „hier in diesem Land“ möglich sei, sei an Schamlosigkeit nicht zu überbieten. Mit einer AfD-geführten Regierung werde Schluss mit Kinderehen sein, versprach Weidel.

Im September hatte eine Antwort der Landesregierung in Stuttgart auf eine Kleine Anfrage zweier Abgeordneten ergeben, dass nur acht von 358 registrierten Kinderehen seit 2010 aufgelöst wurden. In einem Fall handelte es sich um eine aufgehobene Heirat zwischen einem 17jährigen Iraker und einem elfjährigen Mädchen. Bei neun für gültig erklärten Ehen waren die verheirateten Mädchen zudem unterhalb des gesetzlichen Schutzalters von 14 Jahren.

Zwölf Millionen Mädchen jährlich zur Kinderehe gezwungen

Die meisten an den Kinderehen beteiligten Männer kamen aus Syrien. Seit 2010 gingen 132 syrische Staatsbürger eine Ehe mit einer Minderjährigen ein, was fast 37 Prozent aller Fälle darstellt. Dahinter folgten bulgarische Staatsbürger mit 62 Fällen, Türken mit 37 Fällen, Afghanen mit 30 Fällen und Iraker mit 18 Fällen. Zudem verzeichnete die staatlich geförderte Beratungsstelle YASEMIN allein im vergangenen Jahr insgesamt 80 von Zwangsheirat bedrohte Personen, darunter 33 Minderjährige.

Laut den Vereinten Nationen werden jedes Jahr zwölf Millionen Mädchen weltweit zwangsverheiratet. Demnach sind Kinderehen insbesondere in Subsahara-Afrika, auf dem indischen Subkontinent, im islamischen Nahen Osten und in Nordafrika sowie in Lateinamerika verbreitet. Dem UN-Kinderhilfswerk Unicef zufolge erleiden die so verheirateten Mädchen in den allermeisten Fällen Vergewaltigung und häusliche Gewalt seitens ihrer Partner.

Seit 2017 ist eine Heirat in Deutschland ausschließlich ab 18 Jahren möglich. Zuvor war eine Ehe ab 16 Jahren in Ausnahmefällen erlaubt. Einer der Partner musste demnach volljährig sein, hinzu kam die notwendige Zustimmung der Eltern im Regelfall und die Feststellung des Gerichts, ob beide Partner reif genug für eine Ehe waren. Nach der Asylkrise 2015 hatten die deutschen Behörden allerdings hunderte Fälle der im Ausland geschlossenen Minderjährigenehen. Im Jahr 2016 wurde die Zahl der Kinderehen in Deutschland auf 1.475 beziffert, darunter 361 mit Kindern unter 14 Jahren. (kuk)