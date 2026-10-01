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Rekord bei Datenzugriffen: Wehalb will der Staat 35 Millionen Mal wissen, wem eine Telefonnummer gehört?

Rekord bei Datenzugriffen: Wehalb will der Staat 35 Millionen Mal wissen, wem eine Telefonnummer gehört?

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Rechnerisch fragen deutsche Behörden jede Sekunde eine Telefonnummer ab. Warum? Symbolbild: JF / KI
Rechnerisch fragen deutsche Behörden jede Sekunde eine Telefonnummer ab. Warum? Symbolbild: JF / KI
Rechnerisch fragen deutsche Behörden jede Sekunde eine Telefonnummer ab. Warum? Symbolbild: JF / KI
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Wehalb will der Staat 35 Millionen Mal wissen, wem eine Telefonnummer gehört?

Eine Telefonnummer genügt, um Namen, Adresse und Geburtsdatum abzufragen. Behörden nutzen diese Möglichkeit so häufig wie nie. Doch bei Fragen nach dem Warum mauert die Bundesregierung.

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Rechnerisch fragen deutsche Behörden jede Sekunde eine Telefonnummer ab. Warum? Symbolbild: JF / KI
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