Wegen Zusammenarbeit mit der Linken: CDU-Schatzmeister wirft hin

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DRESDEN. Heftiger Schlag für Sachsens Ministerpräsident und CDU-Chef Michael Kretschmer: Mit einer Generalabrechnung zur Kooperation seiner Partei mit Linken und Grünen tritt CDU-Landesschatzmeister Matthias Grahl mit sofortiger Wirkung zurück. Dieser war neun Jahre im Amt.

In einem Brief an den Landesverband begründet der Geschäftsführer einer Metallbaufirma seinen Schritt mit der fortgesetzten Zusammenarbeit der CDU im sächsischen Landtag mit der Linken und den Grünen. Besonders stößt ihm auf, dass auch der Landeshaushalt in Kooperation mit diesen beiden Parteien aufgestellt werde. Das schade jedoch dem Freistaat Sachsen und der Zukunft der nachfolgenden Generationen.

Hintergrund: In Sachsen regiert eine CDU-SPD-Minderheitsregierung, der zehn Stimmen zur Mehrheit fehlen. Schwarz-Rot lässt sich daher von Linken und Grünen dulden. Die AfD ist stärkste Oppositionsfraktion und hat nur einen Sitz weniger als die Union.

Kritik an Wirtschafts-, Sozial-, Migrations- und Energiepolitik

Grahl schreibt: „Obwohl die Auswirkungen dieser Politik immer deutlicher werden und die Wähler den Wunsch nach einer Veränderung immer klarer kundtun, erkenne ich keinen Willen zu einer Kurskorrektur.“ Zuerst hatten Nius und Sächsische Zeitung über den Brief berichtet.

Grahl ist auch Vorsitzender der CDU-Fraktion im Kreistag Bautzen. Nun sagt er: „Ich habe mich im Landesvorstand und im Präsidium immer als Vertreter der Basis, der Menschen, die durch Wertschöpfung den Wohlstand dieses Landes erarbeiten und nicht beruflich politisch tätig sind, gesehen.“

Dementsprechend habe er stets versucht, „mit Nachdruck die Kritikpunkte vorzutragen, die sich zwangsläufig aus der aktuellen Landes- und Bundespolitik ergeben, wo es leider bis heute zu keinen substanziellen Änderungen der fehlgesteuerten Wirtschafts-, Sozial-, Migrations- und Energiepolitik kommt“.

Keine Unterstützung im CDU-Landesvorstand

Allerdings habe er bis auf wenige Ausnahmen auch im CDU-Landesvorstand keine Unterstützung für seine Positionen erhalten. Deshalb sieht Grahl künftig keine Besserung: „Als überzeugter Christdemokrat akzeptiere ich, dass offensichtlich die Mehrheit in diesen Gremien den eingeschlagenen Weg für richtig hält.“

Der Geschäftsführer will deshalb „meine Kraft für die Aufgaben auf der kommunalen Ebene und auf den wirtschaftlichen Erfolg meines Unternehmens konzentrieren.“ (fh)