Wegen dieses Siegmund-Videos verlässt CSU-Stadtrat seinen Ortsverband

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BAYREUTH. Ein CSU-Ortsvorsitzender hat in Bayreuth mit dem Teilen eines Videos des AfD-Politikers Ulrich Siegmund einen parteiinternen Streit ausgelöst. Oliver Hohlbach, Vorsitzender des CSU-Ortsverbands Bayreuth-Südwest, hatte den Beitrag Ende vergangener Woche auf Facebook und Instagram veröffentlicht. Nach Protesten der Grünen und einer Intervention seiner eigenen Partei löschte er das Video wieder. Dem CSU-Stadtrat Hans-Peter Wild ging das allerdings nicht weit genug. Er trat aus dem Ortsverband aus, wie der Nordbayerische Kurier berichtet.

„Wir sind fassungslos“, erklärten die Bayreuther Grünen auf Facebook. Dass ein CSU-Funktionär öffentlich Inhalte eines AfD-Politikers verbreite, sei nicht hinnehmbar. Grünen-Kreisvorsitzender Sirius Beranovsky sprach sogar von einem „Paradigmenwechsel“.

Es sei etwas anderes, Positionen der AfD aufzugreifen, als deren Beiträge öffentlich zu verbreiten. Auch CSU-Stadtrat Wild distanzierte sich von Hohlbach. „Unter einem solchen Ortsverbands-Vorsitzenden möchte ich diesem nicht mehr angehören“, begründete er seinen Austritt aus dem Ortsverband. Die CSU insgesamt verließ er damit allerdings nicht. Hohlbach selbst äußerte sich gegenüber der Zeitung nicht zu den Vorwürfen.

Ein seltener Blick hinter die Kulissen und ein unfassbarer Skandal:

So werden Lehrer benutzt und Kinder strukturell durch das CDU-Bildungsministerium beeinflusst.

Macht Euch ein eigenes Bild und bitte: Teilt die Wahrheit! #AfDwählen https://t.co/QS7ZnnIcLS — Ulrich Siegmund (@UlrichSiegmund) September 21, 2024

Siegmund spricht von Gehirnwäsche an Schulen

Auslöser des Streits ist ein bereits 2024 veröffentlichtes Video, in dem Siegmund das bundesweite Netzwerk „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ (die JF berichtete) kritisiert. Der AfD-Politiker wirft den Organisatoren vor, Kinder mit staatlich geförderten Veranstaltungen politisch zu beeinflussen. Er spricht von „Gehirnwäsche“ und beanstandet, dass dabei mit öffentlichen Geldern eine bestimmte politische Weltanschauung vermittelt werde.

Siegmund verweist dabei unter anderem auf Workshops über die Klimakrise sowie sexuelle und geschlechtliche Vielfalt. Besonders kritisiert er Veranstaltungen, bei denen mögliche Folgen einer AfD-Regierung behandelt würden. „Hier geht es um eine ganz klare Bekämpfung der Alternative für Deutschland“, sagt er in dem Video. Pädagogische Mitarbeiter und Lehrer würden dazu angehalten, eine solche Regierung zu verhindern, behauptet er.

CSU-Kreisvorsitzende reagiert gelassen

Die Bayreuther CSU-Kreisvorsitzende Silke Launert, die zugleich Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesforschungsministerium ist, reagierte auf den Streit deutlich zurückhaltender als die Grünen. Nachdem sie von Hohlbachs Veröffentlichung erfahren habe, habe sie mit ihm gesprochen. Daraufhin sei das Video umgehend gelöscht worden.

Launert verwies außerdem darauf, dass der Ortsvorsitzende weder für die CSU Bayreuth-Stadt noch für mögliche Koalitionen im Bund spreche. „Das sollten eigentlich auch die Grünen Ankläger wissen“, erklärte sie gegenüber dem Nordbayerischen Kurier. Die Grünen wiederum kritisierten gerade diese Reaktion und warfen ihr vor, den Vorfall herunterzuspielen. (rr)