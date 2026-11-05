Was wird nach Aiwangers Tod aus den Freien Wählern?

Nach dem Tod Hubert Aiwangers kämpfen die Freien Wähler um ihren politischen Kurs. Foto: picture alliance / Chromorange | Michael Bihlmayer

Selten stand ein Politiker so für eine Partei wie Hubert Aiwanger für die Freien Wähler. Nach seinem Tod geht es nicht nur um die Nachfolge, sondern auch um einen politischen Kurswechsel. Jetzt beginnen die Richtungskämpfe. Eine Analyse.