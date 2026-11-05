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Personelle und politische Neuausrichtung: Was wird nach Aiwangers Tod aus den Freien Wählern?

Personelle und politische Neuausrichtung: Was wird nach Aiwangers Tod aus den Freien Wählern?

Personelle und politische Neuausrichtung: Was wird nach Aiwangers Tod aus den Freien Wählern?

Nach dem Tod Hubert Aiwangers kämpfen die Freien Wähler um ihren politischen Kurs.
Nach dem Tod Hubert Aiwangers kämpfen die Freien Wähler um ihren politischen Kurs.
Nach dem Tod Hubert Aiwangers kämpfen die Freien Wähler um ihren politischen Kurs. Foto: picture alliance / Chromorange | Michael Bihlmayer
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Was wird nach Aiwangers Tod aus den Freien Wählern?

Selten stand ein Politiker so für eine Partei wie Hubert Aiwanger für die Freien Wähler. Nach seinem Tod geht es nicht nur um die Nachfolge, sondern auch um einen politischen Kurswechsel. Jetzt beginnen die Richtungskämpfe. Eine Analyse.

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Nach dem Tod Hubert Aiwangers kämpfen die Freien Wähler um ihren politischen Kurs. Foto: picture alliance / Chromorange | Michael Bihlmayer
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