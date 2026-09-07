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Heute fallen Vorentscheidungen: Was wird jetzt aus Friedrich Merz?

Heute fallen Vorentscheidungen: Was wird jetzt aus Friedrich Merz?

Heute fallen Vorentscheidungen: Was wird jetzt aus Friedrich Merz?

Wie lange noch? Bundeskanzler Friedrich Merz ist politisch am Ende.
Wie lange noch? Bundeskanzler Friedrich Merz ist politisch am Ende.
Wie lange noch? Bundeskanzler Friedrich Merz ist politisch am Ende. Foto: picture alliance/dpa | Moritz Frankenberg
JF-Plus Icon Premium Heute fallen Vorentscheidungen
 

Was wird jetzt aus Friedrich Merz?

Der CDU-Absturz in Sachsen-Anhalt kam noch schlimmer als befürchtet. Friedrich Merz steht vor einem Trümmerhaufen. Seit Monaten kursieren Gerüchte über einen Kanzlertausch. Lässt ihn die CDU jetzt fallen? Eine Analyse.

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Wie lange noch? Bundeskanzler Friedrich Merz ist politisch am Ende. Foto: picture alliance/dpa | Moritz Frankenberg
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