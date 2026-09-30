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Linksextremer Verein: Was ist die Rote Hilfe, in der Elif Eralp Mitglied war?

Linksextremer Verein: Was ist die Rote Hilfe, in der Elif Eralp Mitglied war?

Linksextremer Verein: Was ist die Rote Hilfe, in der Elif Eralp Mitglied war?

Die Berliner Wahlsiegerin der Linkspartei, Elif Eralp, distanziert sich mittlerweile von der Roten Hilfe.
Die Berliner Wahlsiegerin der Linkspartei, Elif Eralp, distanziert sich mittlerweile von der Roten Hilfe.
Die Berliner Wahlsiegerin der Linkspartei, Elif Eralp, distanziert sich mittlerweile von der Roten Hilfe. Foto: picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow
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Was ist die Rote Hilfe, in der Elif Eralp Mitglied war?

Elif Eralp will Berlin regieren. Da stört die Erinnerung daran, dass sie bis 2025 Mitglied in einem linksextremen Verein war. Denn die Rote Hilfe, die sich solidarisch mit linken, politischen Gefangenen gibt, unterstützt Gewalttäter. Doch das ist nicht alles.

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Die Berliner Wahlsiegerin der Linkspartei, Elif Eralp, distanziert sich mittlerweile von der Roten Hilfe. Foto: picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow
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