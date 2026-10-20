Was in den „AfD-Leaks“ wirklich zu finden ist

Die AfD wurde Opfer eines großangelegten Hackerangriffs. Während die Partei nach außen beschwichtigt, zeigt ein Blick in die Daten das ganze Ausmaß der kriminellen Attacke. Vor allem einfache Mitglieder und Sympathisanten dürften nun ins Visier der Antifa geraten. Die JF beantwortet die wichtigsten Fragen zum „AfD Leak“.