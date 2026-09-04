Was bringt das Trommelfeuer auf Sachsen-Anhalt?

Seit Wochen erlebt Sachsen-Anhalt alle gegen einen, nämlich AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund. Fotos: picture alliance (2)/dpa | Klaus-Dietmar Gabbert & Chris Emil Janßen

Kurz vor der Wahl in Sachsen-Anhalt geben Medien, Prominente, Bischöfe, NGOs von außerhalb noch einmal alles, um das Ergebnis zu beeinflussen. Unter einem Aufruf stehen CDU, Linke, SPD, Grüne und FDP nebeneinander. Zahlen zeigen: Der Nutzen ist gering.