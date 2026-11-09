Was Brantner beim Thema Frauensicherheit einfach auslässt

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BERLIN. Die Grünen-Vorsitzende Franziska Brantner hat mit einem Instagram-Video über die Angst von Frauen auf nächtlichen Heimwegen scharfe Kritik aus der CDU ausgelöst. Der Bundestagsabgeordnete Christoph Ploß wirft ihr „Verlogenheit“ vor, weil sie die überdurchschnittliche Beteiligung nichtdeutscher Tatverdächtiger an Gewalt- und Sexualdelikten (die JF berichtete) ausblende. Stattdessen beschränke sich die Grünen-Politikerin auf Forderungen nach besserer Beleuchtung und sicheren öffentlichen Verkehrsmitteln.

In dem Instagram-Video stellt Brantner nach, wie Frauen versuchen, sich auf dem Heimweg vor möglichen Übergriffen zu schützen. Sie hält ihren Schlüssel griffbereit, teilt ihren Standort mit Freunden, telefoniert und wechselt die Straßenseite. „Ich werde nicht verfolgt, aber dieses Gefühl kenne ich trotzdem und ganz, ganz viele Frauen auch“, erklärt die 47jährige.

Sie fordert mehr Schutz vor Gewalt und zusätzliche Anlaufstellen für Frauen. „Sich sicher zu fühlen, darf kein Privileg sein“, sagt sie. Bei Ploß stößt der Auftritt auf wenig Verständnis. „Wenn Frau Brantner sich darüber beklagt und mit dem Finger auf andere zeigt, zeigen drei Finger auf sie zurück“, sagte der CDU-Politiker der Bild. Die Grünen würden weiterhin Initiativen zur Begrenzung illegaler Migration und zur Abschiebung krimineller Ausländer behindern. Wer über die Sicherheit von Frauen spreche, müsse sich auch mit den Ursachen der Gewalt beschäftigen.

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Fast 43 Prozent der Gewalttatverdächtigen sind Ausländer

Tatsächlich weist die Polizeiliche Kriminalstatistik für 2025 eine deutliche Überrepräsentation nichtdeutscher Tatverdächtiger bei schweren Straftaten aus. Bei der Gewaltkriminalität lag ihr Anteil bei 42,9 Prozent. Bei Vergewaltigungen, sexueller Nötigung und besonders schweren sexuellen Übergriffen waren 38,5 Prozent der ermittelten Tatverdächtigen Ausländer. Die Zahlen erfassen Verdachtsfälle, keine rechtskräftigen Verurteilungen. Für eine Einordnung müssen unter anderem die unterschiedliche Alters- und Geschlechtsstruktur der Bevölkerungsgruppen berücksichtigt werden.

Brantner geht in ihrem Video auf diese Zahlen nicht ein. Stattdessen fordert sie Maßnahmen, die Frauen unmittelbar im Alltag schützen sollen. Bereits in der Debatte über das deutsche Stadtbild hatte sie Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) scharf kritisiert. Dieser hatte auf die Frage nach Problemen im öffentlichen Raum erklärt: „Fragen Sie mal Ihre Töchter, was ich damit gemeint haben könnte.“

Die Grünen-Chefin warf Merz daraufhin vor, mit seinen Äußerungen Menschen pauschal unter Verdacht zu stellen. Sie wünsche sich einen Kanzler, der verbinde, statt in „rätselhaften Sätzen“ zu sprechen. Dass sich Menschen beispielsweise an Bahnhöfen unsicher fühlten, räumte sie damals allerdings ein. Merz präzisierte später, er meine Migranten, die sich nicht an die geltenden Regeln hielten.

Streit über Abschiebungen nach Afghanistan

Ploß verweist in seiner Kritik auch auf Brantners Haltung zur Abschiebepolitik. Im Juni hatte sie gemeinsam mit weiteren Grünen-Politikern einen offenen Brief gegen Gespräche zwischen der Europäischen Union und Vertretern der afghanischen Taliban unterzeichnet. Die Einladung der Islamisten nach Europa bezeichneten die Unterzeichner als „schwerwiegenden Fehler“. Bei den Gesprächen ging es unter anderem darum, Rückführungen ausreisepflichtiger Afghanen zu ermöglichen, die Straftaten begangen hatten.

Brantner begründete ihre Ablehnung damals mit der Gefahr, dem Taliban-Regime durch solche Kontakte internationale Legitimität zu verschaffen. Die Abschiebung schwerer Straftäter und islamistischer Gefährder hatte sie zuvor grundsätzlich befürwortet. Der Streit betrifft somit insbesondere die Frage, auf welchem Weg Rückführungen organisiert werden sollen.

Auf eine Anfrage der Bild, ob die Grünen eine Mitverantwortung für die bestehenden Sicherheitsprobleme trügen, antwortete Brantner am Sonntag nicht. Ihr Video ist unterdessen weiter auf Instagram abrufbar. (rr)