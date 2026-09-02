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Sachsen-Anhalt: Wenn Sven Schulze auf die „Rekord-Briefwahlbeteiligung“ setzt

Sachsen-Anhalt: Wenn Sven Schulze auf die „Rekord-Briefwahlbeteiligung“ setzt

Sachsen-Anhalt: Wenn Sven Schulze auf die „Rekord-Briefwahlbeteiligung“ setzt

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven Schulze hofft auf die Briefwahl.
Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven Schulze hofft auf die Briefwahl.
Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven Schulze hofft auf die Briefwahl. Foto: picture alliance/dpa | Kay Nietfeld
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Wenn Sven Schulze auf die „Rekord-Briefwahlbeteiligung“ setzt

Die CDU hinkt der AfD in Sachsen-Anhalt weit hinterher. Ministerpräsident Schulze schöpft neue Hoffnung – wegen der vielen Briefwähler. Doch Berichte über Unregelmäßigkeiten häufen sich. Was ist da los?

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Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven Schulze hofft auf die Briefwahl. Foto: picture alliance/dpa | Kay Nietfeld
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