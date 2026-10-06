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Heute Landtagspräsidenten-Wahl: Was AfD und BSW nach dem „historischen Tag“ für Sachsen-Anhalt planen

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AfD-Ministerpräsidenten-Kandidat am Montag im Landtag von Sachsen-Anhalt.
AfD-Ministerpräsidenten-Kandidat am Montag im Landtag von Sachsen-Anhalt.
AfD-Ministerpräsidenten-Kandidat am Montag im Landtag von Sachsen-Anhalt. Foto: picture alliance/dpa | Jan Woitas
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Was AfD und BSW nach dem „historischen Tag“ für Sachsen-Anhalt planen

Mit Hilfe des BSW soll heute in Sachsen-Anhalt der erste AfD-Landtagspräsident gewählt werden. Beide Fraktionen planen nach JF-Informationen zudem eine Demütigung von Sven Schulze. Klar ist jetzt auch, warum Siegmund erst im Dezember zur Ministerpräsidentenwahl antritt.

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AfD-Ministerpräsidenten-Kandidat am Montag im Landtag von Sachsen-Anhalt. Foto: picture alliance/dpa | Jan Woitas
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