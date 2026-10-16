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Sterbestatistik: Warum steigt die Zahl der Suizide in Deutschland?

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Sterbestatistik: Warum steigt die Zahl der Suizide in Deutschland?

In der Sterbestatistik nehmen Suizide zu (Symbolbild).
In der Sterbestatistik nehmen Suizide zu (Symbolbild).
In der Sterbestatistik nehmen Suizide zu (Symbolbild). Foto: picture alliance / Hauke-Christian Dittrich | Hauke-Christian Dittrich
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Warum steigt die Zahl der Suizide in Deutschland?

Mehr als 11.000 Menschen haben sich 2025 in Deutschland das Leben genommen. Das sind so viele wie seit über zwei Jahrzehnten nicht. Hinter dem Anstieg der Suizide stehen mehrere Faktoren, die ein Licht auf die deutsche Gesellschaft werfen.

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In der Sterbestatistik nehmen Suizide zu (Symbolbild). Foto: picture alliance / Hauke-Christian Dittrich | Hauke-Christian Dittrich
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