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JF-Exklusiv: Warum konnte Mohammed al-D. Liana töten?

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Liana K., die am 11. August mutmaßlich Opfer eines irakischen Asylbewerbers in Friedland wurde. Wer hat schuld?
Liana K., die am 11. August mutmaßlich Opfer eines irakischen Asylbewerbers in Friedland wurde. Wer hat schuld?
Liana K. hatte gerade eine Ausbildung angefangen. Foto: Privat, mit freundlicher Genehmigung der Mutter
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Warum konnte Mohammed al-D. Liana töten?

Ein abgelehnter Asylbewerber wirft Liana K. gegen einen einfahrenden Zug. Das junge Mädchen stirbt sofort. Der Fall machte deutschlandweit Schlagzeilen. Die JF zeichnet nun das gesamte Staatsversagen in dem Fall minutiös nach.

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