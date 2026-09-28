Warum konnte „Islamo-Gauchisme“ Regierungsprogramm werden?

Eine Palästina-Demonstration in Berlin-Neukölln: Das Hauptproblem ist nicht allein der Islamismus in seiner Kooperation mit den Linken. Foto: IMAGO / ZUMA Press

Die Linkspartei verdankt ihren Wahlsieg in Berlin einer starken Unterstützung muslimischer Wähler. Doch bereits am Wahlabend wird offensichtlich, wie weit die Verbindungen ins islamistische Milieu reichen. Dass sich der Islamo-Gauchisme bis ins Parlament ausbreitete, liegt aber auch an SPD, CDU und FDP. Ein Kommentar von Katja Adler.