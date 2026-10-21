Warum Klingbeil die Rekord-Tabaksteuer für 2030 ab heute in Kraft setzt

Anzeige

BERLIN. Eigentlich war die erste Stufe der Tabaksteuererhöhung für den 1. Januar 2027 geplant. Sukzessive sollten die Staatsabgaben auf Zigaretten, Zigarren, Zigarillos, Feinschnitt und Pfeifentabak bis 2030 jedes Jahr steigen. Doch die Höchststufe ist bereits heute um Mitternacht in Kraft getreten. Eine Packung mit 20 Zigaretten muss nun 13,80 statt bisher acht Euro kosten (JF berichtete).

Das liegt an zwei schweren handwerklichen Fehlern. Zum einen hat die Bundesregierung die Steuererhöhung bereits am gestrigen Dienstag im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Damit gilt sie automatisch am Tag darauf – also heute.

Zum anderen ist der Gesetzestext für den neuen Paragrafen 2 des Tabaksteuergesetzes so fehlerhaft geschrieben, dass unter „Buchstabe a“ kein Zeitraum genannt wird, sondern es fälschlicherweise über die Steuer für eine Zigarette heißt: „18,57 Cent je Stück“. Das ist die Höchststeuer, die erst ab 2030 gelten sollte. Richtigerweise hätte dort stehen müssen, dass bis zum 31. Dezember 2026 der bisherige Steuertarif von 12,28 Cent weiterhin gilt. Tatsächlich sollte die Tabaksteuer mit Beginn des nächsten Jahres 14,34 Cent pro Stück betragen.

Tabaksteuer-Skandal passiert Bundestag

Weder Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD), seinen Staatssekretären noch einem anderen Minister oder gar Kanzler Friedrich Merz (CDU) ist dieser Fehler aufgefallen. Auch die Bundestagsabgeordneten von Union und SPD winkten den Entwurf am vergangenen Donnerstag durch das Parlament, ohne dass irgendeinem der fatale Fehler auffiel.

Dies hat nun erhebliche Folgen. Da noch keine neuen Steuerbanderolen gedruckt sind, dürften „dem Gesetz nach unsere Mitglieder ab heute Nacht um 0 Uhr nicht mehr produzieren“, sagte Michael von Foerster, Chef des Tabakverbands VdR, am Dienstag der Bild-Zeitung.

Es war das juristische Portal „Buzer“, das Änderungen der Bundesgesetze dokumentiert, das am Dienstag um 10:55 Uhr auf X den Skandal aufdeckte. Das Bundesfinanzministerium räumte auf mehrere Journalistenanfragen ein, es handele sich um einen „technischen Fehler“. Man wolle nun eine Korrektur „anstoßen“. Tatsächlich müsste das gesamte Gesetz neu durch den Bundestag, denn dieser ist formal der Gesetzgeber.

Hm, hat man sich vertan oder soll von morgen bis Ende des Jahres tatsächlich die Tabaksteuer in der eigentlich erst ab 2030 vorgesehen Höhe fällig werden? https://t.co/paezrRUlmp https://t.co/5C4zCWniCN — Buzer – Deutsches Bundesrecht (@buzerde) October 20, 2026

So will sich die Bundesregierung jetzt retten

Doch diesen langwierigen Weg will man nicht wagen, sondern über Paragraf 61 der Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien gehen. Damit ist es möglich, eine „formlose Berichtigung von Druckfehlern und offenbaren Unrichtigkeiten“ nach Verabschiedung eines Gesetzes zu korrigieren.

Allerdings kann auch das dauern. Denn bevor das Gesetz im Bundesgesetzblatt korrigiert werden darf, muss sich das Finanzministerium die Einwilligung der Präsidentin des Bundestages und des Präsidenten des Bundesrates einholen und den Bundeskanzler informieren. Wann das Gesetz berichtigt wird, bleibt unklar – genau wie die Frage, ob deutsche Zigarettenhersteller nun überhaupt noch weiterproduzieren dürfen. (fh)