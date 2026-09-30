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Das Schicksal des Philipp Amthor: Warum ein harmloser Strandkorb zum Desaster werden konnte

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Das Schicksal des Philipp Amthor: Warum ein harmloser Strandkorb zum Desaster werden konnte

Ein Nicht-Skandal um einen Strandkorb konnte nur Philipp Amthor zum Verhängnis werden.
Ein Nicht-Skandal um einen Strandkorb konnte nur Philipp Amthor zum Verhängnis werden.
Ein Nicht-Skandal um einen Strandkorb konnte nur Philipp Amthor zum Verhängnis werden. Foto: IMAGO / Berlinfoto
JF-Plus Icon Premium Das Schicksal des Philipp Amthor
 

Warum ein harmloser Strandkorb zum Desaster werden konnte

Jung, aber altbacken. Karriere statt Volksnähe. Philipp Amthor gehört zum Typ Berufspolitiker, der nicht ankommt. Deshalb konnte aus einem selbstbezahlten Strandkorb eine Affäre werden. Psychogramm über eine „Nachwuchshoffnung“, die keine Hoffnung verbreitet.

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Ein Nicht-Skandal um einen Strandkorb konnte nur Philipp Amthor zum Verhängnis werden. Foto: IMAGO / Berlinfoto
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