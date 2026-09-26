Warum die Falschen wegen Waffenkriminalität ins Visier geraten

Eine Waffe mit Patronen (Symbolbild): Die Schlüsse, die Politiker aus der Polizeistatistik ziehen, zielen auf die Falschen. Foto: picture alliance / imageBROKER | Christian Ohde

Europol jagt Mafiastrukturen, das BKA meldet steigende Verstöße gegen das Waffenrecht: Die Gefahr kommt vor allem aus dem illegalen Milieu. Trotzdem geraten immer wieder legale Waffenbesitzer in den Fokus der Politik. Was die Zahlen aus der Polizeistatistik wirklich aussagen.