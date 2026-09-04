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Seit März Gesetz: Warum Deutschland seine kritische Infrastruktur noch immer nicht schützt

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Infrastruktur. Einheiten der Polizei am Umspannwerk in Dormagen. Nach dem Fund eines verdächtigen Gegenstands zwischen Köln und Düsseldorf geht die Polizei von einem erneuten Sabotagedelikt aus. Foto: picture alliance/dpa/Alexander Franz | Alexander Franz
Infrastruktur. Einheiten der Polizei am Umspannwerk in Dormagen. Nach dem Fund eines verdächtigen Gegenstands zwischen Köln und Düsseldorf geht die Polizei von einem erneuten Sabotagedelikt aus. Foto: picture alliance/dpa/Alexander Franz | Alexander Franz
Einheiten der Polizei am Umspannwerk in Dormagen. Nach dem Fund eines verdächtigen Gegenstands zwischen Köln und Düsseldorf geht die Polizei von einem erneuten Sabotagedelikt aus. Foto: picture alliance/dpa/Alexander Franz | Alexander Franz
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Warum Deutschland seine kritische Infrastruktur noch immer nicht schützt

Auch in Dormagen findet die Polizei Abschussvorrichtungen gegen Hochspannungsleitungen. 165 Sabotagefälle zählt das BKA dieses Jahr. Doch die Regierung bekommt ihre Schutzverordnung für kritische Infrastruktur nicht fertig. Die Gründe.

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Einheiten der Polizei am Umspannwerk in Dormagen. Nach dem Fund eines verdächtigen Gegenstands zwischen Köln und Düsseldorf geht die Polizei von einem erneuten Sabotagedelikt aus. Foto: picture alliance/dpa/Alexander Franz | Alexander Franz
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