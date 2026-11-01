Warum das Drohnenregiment nur langsam wächst

Rund 600 Soldaten, kaum mehr als ein Bataillon, sollen künftig für die 10. Panzerdivision vom Nahbereich der eigenen Truppe bis zu Zielen in mehr als 500 Kilometern Entfernung aufklären und wirken, gegnerische Drohnen abfangen und neue Systeme erproben. Was wie technische Selbstüberschätzung klingt, ist der Plan für das erste Drohnenregiment der Bundeswehr, offiziell UxS-Regiment genannt, dessen Aufstellung Verteidigungsminister Boris Pistorius Anfang Oktober auf dem Truppenübungsplatz Bergen ankündigte. Schon 2027 soll es erste Aufgaben übernehmen, 2029 voll einsatzbereit sein. Noch ist es weniger ein fertiger Verband als ein militärisches Versprechen. Die Gliederung steht in groben Zügen, der Standort nicht, und selbst das Ministerium kann bislang weder Stückzahlen noch konkrete Systeme nennen. Aber ein Anfang ist gemacht.

Der Zweck ergibt sich aus einem Krieg, in dem sich kaum noch ein Fahrzeug ungesehen bewegen kann. Über der Ukraine liegt ein dichtes Netz aus Aufklärungsdrohnen, Wärmebildkameras, Funkpeilern und fliegender Munition mit Rotoren. Was entdeckt wird, kann oft binnen Minuten beschossen werden. Wie alle Armeen so beobachtet auch die Bundeswehr den Ukraine-Krieg und die dortigen Entwicklungen – und will sie adaptieren.

Vorgesehen in Deutschland sind fünf bis sechs Kompanien. Abgedeckt werden Fähigkeiten wie Wirkung und Aufklärung im Nahbereich, eine weitere Kompanie soll größere Reichweiten bis über 500 Kilometer abdecken mit Lang- und Mittelstreckendrohnen, sofern der Markt geeignete Technik liefert. Hinzu kommen Drohnenabwehr, Elektronischer Kampf sowie eine Test- und Versuchskompanie.

Viele offene Fragen

„Wirken“ meint im militärischen Sprachgebrauch „jede zielgerichtete Einflussnahme auf ein gegnerisches Objekt, eine Person oder ein Gebiet“. Das kann durch Waffen und Sprengstoff erfolgen, aber auch durch elektronische Kampfführung, Cyberoperationen oder psychologische Einflussnahme geschehen. UxS bezeichnet dabei das Gesamtsystem aus unbemannter Plattform in der Luft oder am Boden, Sensoren und Effektoren, Kontrollstation, Datenverbindung, Bedienern und Instandsetzung. Der Zeitplan ist ehrgeizig. Nach Angaben des Heeres soll das Regiment 2027 mit rund 350 Soldaten erste Aufgaben übernehmen und erst bis 2029 auf etwa 600 Angehörige sowie die volle Einsatzbereitschaft anwachsen.

Das Ministerium räumt ein, dass es im kommenden Jahr weder personell noch materiell bei hundert Prozent stehen werde. Auch der Standort ist offen. Bestätigt ist dagegen der Aufbau eines Ausbildungs- und Übungsstützpunktes an der Panzertruppenschule im niedersächsischen Munster, für den rund hundert Dienstposten entstehen sollen und zu dem eine mobile Drohnenwerkstatt gehört. Der Stützpunkt ist nicht das Regiment, zeigt aber, was dieses braucht: Flugraum, Werkstätten, sichere Netze, Ausbilder und die Freiheit, Technik nach eigenen Versuchen schnell umzubauen. All das existiert noch nicht im ausreichenden Maße, soll aber kommen.

Deutschland steckt noch in den Kinderschuhen

Besonders anspruchsvoll wird die Wirkung in der großen Tiefe des Raumes. Hier fehlen der Truppe weiterhin die geeigneten Systeme. Während die Ukraine mit ihren FP-1-Drohnen schon seit Jahren erfolgreich unterwegs ist und diese weiterentwickelt, steckt Deutschland hier noch in den Kinderschuhen. Und auch der Elektronische Kampf ist deshalb kein Beiwerk und bei weitem noch nicht dort, wo er sein sollte, wenn es ernst wird. Er soll gegnerische Verbindungen aufklären und stören, muss aber zugleich verhindern helfen, dass die eigenen Systeme am eigenen Störsender scheitern.

Auch die Abwehr darf billige Kleinstdrohnen nicht dauerhaft mit Flugkörpern bekämpfen, deren Preis den des Angreifers um ein Vielfaches übersteigt. Nötig sind gestaffelte Mittel von Störsendern und Abfangdrohnen bis zu Kanonen, Lasern oder Mikrowellenwaffen. Der Wehrbeauftragte des Bundestags, Henning Otte (CDU), stellte 2025 fest, dass solche Mittel nicht flächendeckend bei der Truppe angekommen seien. Und auch das neue Drohnenregiment wird nicht all das leisten können. Letztlich wird die Truppe nicht darum herumkommen, die erlernten und eingekauften neuen Fähigkeiten in jeder militärischen Einheit irgendwie zu verbauen.

Drohnen verändern sich permanent

Hier liegt der Grund, warum das Regiment in der Realitiät mutmaßlich langsamer wachsen wird als auf dem Papier. Die Bundeswehr ordnet eine Fähigkeit neu, die sie materiell erst aufbauen muss, und trifft auf ein Beschaffungs- und Zulassungssystem, dessen Takt zu Großgerät, nicht aber zu einer Technik passt, die sich unter Feindeinwirkung binnen Monaten verändert. Ein warnendes Beispiel ist das Aufklärungssystem Husar, das die alte Drohne Luna sowie die Drohne KZO ablösen soll. Erst im September 2026 erhielt es eine vorläufige Verkehrszulassung für Ausbildungs- und Prüfzwecke, während die vollständige Musterzulassung weiterlief.

Zugleich gab der Wehrbeauftragte Kritik aus der Truppe wieder, KZO-Drohne und Luna seien bereits bei ihrer Einführung veraltet gewesen. Insgesamt dauert die Beschaffung weiterhin zu lange. Systeme, die heute eingekauft werden, könnten im nächsten Jahr bereits veraltet sein, warnen Kenner der Drohnentechnik.

Knapp dürfte auch das Personal werden. Die 600 Soldaten müssen aus einer Bundeswehr kommen, die zugleich die Brigade in Litauen aufbaut und alte Verbände auffüllt. Denn gebraucht werden Piloten, Techniker, Auswerter, Fernmelder, Instandsetzer und Spezialisten für den Elektronischen Kampf. Und die wachsen nicht auf Bäumen, sondern werden anderen Einheiten meistens weggenommen. Parallel beginnt das Heer zum Jahreswechsel 2026/27 beim Jägerbataillon 91, beim Aufklärungsbataillon 7 und beim Panzerbataillon 414 mit spezialisierten Elementen, während Bedienung und Abwehr einfacher Drohnen langfristig zur Grundbefähigung jedes Soldaten werden sollen. Das verschärft den Wettbewerb um dieselben Fachleute.

Hinzu kommt der Übungsraum: Systeme für Hunderte Kilometer lassen sich nicht beliebig über Deutschland fliegen, elektronische Störung berührt zivile Netze, und große Übungsplätze samt Luftraum sind knapp und lange im voraus belegt. Die ambitionierten Pläne sind daher vor allem erstmal schönes Schmuckwerk und eine Absichtserklärung.

AfD-Politiker warnt vor einem Scheitern

„Ein eigenes Drohnenregiment als Ergänzung zu den Drohnenfähigkeiten, die in verschiedenen Bundeswehreinheiten auf- und ausgebaut werden, ist richtig“, meint der verteidigungspolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Jan Nolte, gegenüber der JUNGEN FREIHEIT. Entscheidend aber sei, „dass dieses Regiment nicht an den Rahmenbedingungen scheitert: Die Innovationszyklen in diesem Bereich sind kurz, und Drohnenbediener versuchen, dem Gegner mit immer neuen Taktiken voraus zu sein.“ Der Verteidigungspolitiker der größten Oppositionsfraktion sieht deswegen das Bundesverteidigungsministerium in der Pflicht, „dieser Dynamik mit schnellen Beschaffungswegen und Handlungsspielräumen für die Drohnenbediener Rechnung zu tragen“.

Entscheidend wird daher die Test- und Versuchskompanie, denn die eigentliche Lehre aus der Ukraine besteht nicht darin, ein bestimmtes Fluggerät nachzubauen und anschließend zehn Jahre unverändert zu nutzen. Antennen, Frequenzen, Software, Sensoren und Schutzverfahren werden dort fortlaufend angepasst, weil der Gegner jedes erfolgreiche Mittel beobachtet, stört und kopiert; oft ist nicht das vollkommenste System überlegen, sondern jenes, das in großer Zahl verfügbar ist, von der Truppe verändert und nach Verlusten rasch ersetzt werden kann.

Das Regiment braucht deshalb kurze Wege zur Industrie und damit offene Schnittstellen, eigene Datenhoheit. Gibt das Ministerium dem Regiment nun Personal, Übungsfreiheit, Stückzahlen und die Erlaubnis zum schnellen Umbau von eigenen Drohnen, können 600 Soldaten ein mächtiger Hebel werden. Aber auch nur wenn die starrköpfige Betonmentalität im Behördenkörper Bundeswehr einem flexiblen und zukunftsorientierten Ansatz weicht. Sonst wird es wieder nur Mangelwirtschaft.

Herumlungern, beobachten, treffen

Im Frühjahr hat die Bundeswehr bei den deutschen Herstellern Helsing, Stark und Rheinmetall sogenannte Loitering („herumlungernde“) Munition geordert. Dabei handelt es sich um unbemannte Flugkörper (sprich: Drohnen), die mit Hilfe des eigenen Antriebs in ihren Einsatzraum fliegen, dort eine Zeitlang in der Luft kreisen und dank ihrer Sensoren sowie einer intelligenten Software selbständig Ziele, beispielsweise einen feindlichen Kampfpanzer oder Gefechtsstand, erkennen können. Der Bediener, also der Soldat am Boden, der wie ein Pilot das Gerät fernsteuert, kann das Flugobjekt samt Sprengladung gegen das Ziel einsetzen. Daher auch die Bezeichnung Kamikazedrohnen.

Die Truppe soll Medienberichten zufolge insgesamt 12.000 Stück der drei verschiedenen Drohnen erhalten. Jedes der beteiligten Unternehmen bekomme rund 300 Millionen Euro. Neu bei dieser Beschaffung: Weil sich die Technik permanent ändert und die Systeme entsprechend aktualisiert werden müssen, soll nur ein Teil der Kamikazedrohnen an die Bundeswehr ausgeliefert werden. Der Rest bleibt bei den Herstellern, die die Hard- und Software auf den jeweils neuesten Stand bringen. (vo)