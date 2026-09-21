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Versagen der Meinungsforscher: Wahlverlierer sind die etablierten Parteien – und ihr ZDF-Politbarometer

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Versagen der Meinungsforscher: Wahlverlierer sind die etablierten Parteien – und ihr ZDF-Politbarometer

Shakuntala Banerjee präsentiert das Politbarometer im ZDF. Grundlage sind Umfragen der Forschungsgruppe Wahlen.
Shakuntala Banerjee präsentiert das Politbarometer im ZDF. Grundlage sind Umfragen der Forschungsgruppe Wahlen.
Völlig daneben: Shakuntala Banerjee präsentiert das Politbarometer im ZDF. Grundlage sind Umfragen der Forschungsgruppe Wahlen. Screenshot: JF
JF-Plus Icon Premium Versagen der Meinungsforscher
 

Wahlverlierer sind die etablierten Parteien – und ihr ZDF-Politbarometer

Erst Sachsen-Anhalt mit 21 Prozentpunkten Abweichung, jetzt die SPD als stärkste Partei in Mecklenburg-Vorpommern: Das ZDF-Politbarometer kommt neuerdings kurz vor der Wahl mit „Sensations-Umfragen“. Sie stimmen allerdings nie.

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Völlig daneben: Shakuntala Banerjee präsentiert das Politbarometer im ZDF. Grundlage sind Umfragen der Forschungsgruppe Wahlen. Screenshot: JF
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