Voigt: Merz bleibt nur Kanzler, wenn Reform bis Jahresende durchkommt

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ERFURT. Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) hat von der Bundesregierung gefordert, die angesetzten Reformen bis zum Jahresende umzusetzen. „Ansonsten wird es schwer, Vertrauen zurückzugewinnen“, sagte er am Donnerstag dem Handelsblatt. Sollte die Koalition aus Union und SPD die Kursänderung hinbekommen, dann habe Voigt keine Zweifel daran, dass sie bis 2029 mit Friedrich Merz (CDU) als Kanzler durchhalte.

Es sei ein „Qualitätsversprechen der Union, vernünftig zu regieren, gesellschaftlich unterschiedliche Gruppen zu integrieren und international für Sichtbarkeit und Sicherheit zu sorgen“. Doch an diesen Ansprüchen seien die Christdemokraten gescheitert. „Wir in Thüringen und auch Michael Kretschmer in Sachsen versuchen dies jeden Tag angesichts der schwierigen politischen Situation.“ Voigt wünsche sich, dass es dieses Bemühen ebenfalls auf Bundesebene gebe.

Er kündigte an, dass die Union einen programmatischen Neuanfang für das Handeln der Berliner Regierung entwerfen werde. „Das Konzept werden wir dann als Union mit der SPD besprechen.“ Ob es auf einen neuen Koalitionsvertrag hinauslaufe, beantwortete Thüringens Ministerpräsident nicht.

CDU soll Kommunikationsstrategie anpassen

Zwar müsse die CDU „als Partei der Mitte“ deutlich machen, dass es ein Weiter-so nicht mehr geben werde. Doch eigentlich gehe es nur darum, dass die Christdemokraten „nicht bei jeder Ankündigung das Gefühl auslösen, als stehe der nächste Zahnarztbesuch bevor“. Es sollen Voraussetzungen für Wirtschaftswachstum geschaffen werden. „Dazu sind auch Reformen notwendig.“

Laut Voigt gehe es um eine Frage: „Treten wir den Menschen in der kalten Sprache des Sanierers entgegen oder schaffen wir ein Verständnis dafür, warum Veränderungen notwendig sind, und erklären, welchen Gewinn sie bringen?“

Rentenreform war wichtiges Thema im Wahlkampf

Der Ministerpräsident habe entgegen der Einschätzung von Merz wahrgenommen, dass die Rentenreform in den vergangenen Wahlkämpfen eine große Rolle gespielt habe. „Viele Menschen haben den Eindruck, dass ihre Lebensleistung entwertet wird.“ Menschen, die 45 Jahre gearbeitet haben, zu erzählen, dass sie länger arbeiten müssten, sei „der falsche Ton“.



Stattdessen solle sich die Union wieder auf ihre ursprünglichen Prinzipien zurückbesinnen. „Wer arbeitet, muss mehr haben als derjenige, der nicht arbeitet. Wer ein Leben lang gearbeitet hat, muss im Alter davon leben können.“

Klingbeil soll auf Zuckersteuer verzichten

Abseits der Reform müsse sich die wirtschaftliche Lage in Deutschland wieder verbessern, so Voigt. Dafür solle Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) auf die Zuckersteuer verzichten und die CO2-Bepreisung auf Öl und Gas müsse beendet werden.

Damit werde aber die Energiewende nicht aufgegeben. Stattdessen sollen laut Voigt Technologien entwickelt werden, „mit denen wir Klimaziele einhalten und uns trotzdem noch Energie leisten können“. Es müsse der Versuch beendet werden, „gesellschaftliche Veränderungsprozesse allein durch staatliche Vorgaben zu erzwingen und dabei den Markt aushebeln zu wollen“. Deutschland solle wieder stärker an die Soziale Marktwirtschaft glauben. (mas)