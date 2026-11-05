Unionsfraktionschef kündigt Deutschen harte Zeiten an

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BERLIN. Unionsfraktionschef Thorsten Frei (CDU) hat die Deutschen auf finanzielle Einschnitte im kommenden Jahr vorbereitet. Auf die Frage, ob die Bürger 2027 den Gürtel enger schnallen müssten, antwortete er der Bild: „Ja, ich glaube, das muss man genau so sagen.“ Angesichts der angespannten Haushaltslage seien Einsparungen unvermeidlich. Zudem könne die Bundesregierung nicht garantieren, dass inflationsbedingte Steuermehrbelastungen vollständig ausgeglichen würden.

Frei verwies auf die seit Jahren schwache wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands. „Wenn wir kein Wirtschaftswachstum haben, dann wird es in Deutschland schlicht nichts Zusätzliches zu verteilen geben“, sagte der CDU-Politiker.

Was der Staat einer Bevölkerungsgruppe zusätzlich zugestehe, müsse er unter diesen Bedingungen einer anderen wegnehmen. Im Haushaltsentwurf seien deshalb bereits Kürzungen vorgesehen. Diese seien allerdings höchst umstritten, weil sie weder bei den Betroffenen noch in der Bevölkerung auf Zustimmung stießen. Besonders deutlich wird die angespannte Finanzlage beim geplanten Ausgleich der sogenannten kalten Progression. Dabei steigen Arbeitnehmer durch inflationsbedingte Lohnerhöhungen in eine höhere Steuerbelastung hinein, obwohl ihre Kaufkraft nicht entsprechend wächst. Um diesen Effekt vollständig auszugleichen, müsste der Staat nach Freis Berechnungen 2027 auf weitere vier Milliarden Euro an Steuereinnahmen verzichten. Dazu ist die Koalition offenbar nicht bereit.

Union kann vollständigen Steuerausgleich nicht versprechen

„Mit dem, was wir an Einkommensteuerreform geplant haben, haben wir bereits einen teilweisen Ausgleich der kalten Progression“, erklärte Frei. Mehr könne er derzeit nicht zusagen. Von den zusätzlich benötigten vier Milliarden Euro müsste der Bund rund 1,8 Milliarden Euro tragen. Eine ähnliche Summe entfiele auf die Länder, der Rest auf die Kommunen. Für einen vollständigen Inflationsausgleich sieht der Unionsfraktionschef damit keinen gesicherten finanziellen Spielraum.

Dabei hatte die Bundesregierung erst im September eine Einkommensteuerreform für 2027 beschlossen, mit der vor allem Familien und mittlere Einkommen entlastet werden sollen. Vorgesehen sind unter anderem ein höherer Grundfreibetrag, ein angepasster Steuertarif und eine Anhebung des Kindergeldes. Die Reform soll in zwei Stufen greifen und 2028 ihre volle Wirkung entfalten. Laut Bundesfinanzministerium beträgt das jährliche Entlastungsvolumen dann rund zehn Milliarden Euro.

Die angekündigten Entlastungen könnten damit für viele Steuerzahler geringer ausfallen als ursprünglich erhofft. Gleichzeitig plant Schwarz-Rot weitere Belastungen, darunter höhere Steuern auf Tabak und alkoholische Getränke. Auch der befristete Tankrabatt läuft zum Jahresende aus. Für Frei liegt das grundlegende Problem in der wirtschaftlichen Stagnation: Deutschland habe seit sieben Jahren kein nennenswertes Wachstum verzeichnet. Das belaste die Staatseinnahmen und erhöhe gleichzeitig die Sozialausgaben, etwa durch steigende Arbeitslosigkeit. (rr)