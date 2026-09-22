Unions-Minderheitsregierung? Papier enthüllt AfD-Strategie

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Nach den heftigen Wahlniederlagen in Sachsen-Anhalt, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern ist der Frust in der Union groß. Gerade das Agieren der SPD in der Bundesregierung stößt immer mehr Bundestagsabgeordneten von CDU und CSU übel auf. Zuletzt forderte der einflussreiche Bundestagsabgeordnete Christian von Stetten den Rauswurf von Arbeitsministerin Bärbel Bas aus der Regierung (JF berichtete).

Die Folge eines solchen Schrittes wäre klar. Die SPD würde auf keinen Fall dulden, dass ein CDU-Kanzler die SPD-Chefin aus dem Kabinett wirft, und würde die Regierung verlassen. Die Union müsste dann, sofern es keine Neuwahlen gäbe, mit einer Minderheitsregierung weitermachen. Doch was dann? Mit dieser Frage befasst sich nach JF-Informationen nun auch das höchste Gremium der AfD im Bundestag, der Fraktionsvorstand.

Papier im Fraktionsvorstand diskutiert

Konkret geht es um ein „Debattenpapier“ des Vizechefs der Fraktion, Sebastian Münzenmaier, mit dem Titel „Bedingungen der AfD-Bundestagsfraktion im Fall einer Minderheitsregierung der Union“, das der JF vorliegt und über das zuerst die Bild-Zeitung berichtet hatte.

„Befeuert durch die anhaltend schlechten Umfragewerte der Bundesregierung und die teils verheerenden Wahlergebnisse der einzelnen Koalitionspartner hat die Debatte über eine Minderheitsregierung der Union erheblich an Fahrt aufgenommen“, schreibt der einflussreiche Abgeordnete aus Rheinland-Pfalz in der Einleitung. Er verweist auf „30 Übergangs- und Minderheitsregierungen“, die es in der Geschichte der Bundesrepublik bereits gegeben habe. Aktuell gibt es solche etwa in Sachsen und Thüringen.

Jedes Szenario hat seine Risiken

Für den Fall einer Unions-Minderheitsregierung bieten sich für die AfD laut Münzenmaier drei konkrete Szenarien an:

a) „Keinerlei Zusammenarbeit“, also eine „konsequente Blockade der Regierung und Drängen auf Neuwahlen“. Doch Münzenmaier sieht dabei einige Risiken. So widerspreche so ein Vorgehen dem AfD-Grundsatz, guten Anträgen zuzustimmen, egal, von wem sie kommen. Auch könne der AfD vorgeworfen werden, vor der Verantwortung zu kneifen.

b) „Forderung nach Neuwahlen“, bei der man bis zum Urnengang jedoch eine „punktuelle Zusammenarbeit“ anbiete, wenn es das AfD-Programm hergebe. Münzenmaier warnt jedoch, dass bei Wählern „nicht der Eindruck des Wortbruchs oder des billigen Mehrheitsbeschaffers entstehen“ dürfe.

c) Eine „Bereitschaft zur positionsabhängigen Zusammenarbeit bei gleichzeitiger Antragsoffensive insbesondere dort, wo größere Schnittmengen zum Unionsprogramm bestehen“. Als Beispiele nennt der Fraktionsvize hier die Themenbereiche Wirtschaft, Energie, Migration, Innere Sicherheit und Soziales. Hierfür sei eine „schriftliche Tolerierungsvereinbarung“ zwingend.

„Wir sind kein bloßer Steigbügelhalter“

Sollte sich die AfD für eine wie auch immer geartete Unterstützung einer Minderheitsregierung entscheiden, müsse klar sein, so Münzenmaier, dass es diese nicht „umsonst“ gebe: „Wir sind kein bloßer Steigbügelhalter. Zusammenarbeit setzt Gleichbehandlung voraus.“ Konkret müsse die AfD dann darauf bestehen, den Posten eines Vizepräsidenten des Bundestages zu bekommen, der ihr seit Einzug in das Parlament verwehrt wird.

Zudem müssten der Fraktion die ihr zustehenden und bisher ebenfalls verwehrten Ausschussvorsitze gegeben werden, und auch der SPD-Sitzungssaal, der für die geschrumpfte SPD-Fraktion eigentlich viel zu groß ist, müsse an die AfD fallen, die derzeit in viel zu kleinen Räumlichkeiten (JF berichtete) tagen muss. Auch eine „Beteiligung an einem Konsultationsmechanismus“ müsse garantiert werden.

Ausschließen müsse die AfD die Unterstützung einer Minderheitsregierung, wenn diese zwar auf einzelnen Politikfeldern, wie etwa bei der Migration, kleine Veränderungen vornimmt, „sich aber am politischen Gesamtkurs wegen der Zusammenarbeit mit SPD, Grünen und Linken in anderen Bereichen (zum Beispiel der Gesellschaftspolitik, ‚Kampf gegen Rechts‘) nichts ändert“, betont Münzenmaier.

„Antragsoffensive“ in Vorbereitung

Der AfD-Vize bringt zur Vorbereitung eine „Antragsoffensive“ seiner Fraktion ins Spiel, bei der bereits erste konkrete Papiere ausgearbeitet werden sollen. Beispielhaft nennt der Abgeordnete die Verschärfung des Staatsangehörigkeitsrechts, die Abschaffung des Doppelpasses, eine Asylreform und Abschiebeoffensive, den Wiedereinstieg in die Kernenergie, die Abschaffung des Lieferkettengesetzes und der CO2-Abgabe und den Stop der Förderung linker NGOs mit Steuergeld.

„Selbst in der Phase einer Übergangsregierung bis zu Neuwahlen können wir so unser Profil schärfen, die Union zu Bekenntnissen zwingen oder entlarven und den Wählern deutlich machen, dass es einen echten Politikwechsel nur mit der AfD gibt“, resümiert Münzenmaier. „Gleichzeitig zeigen wir uns als verantwortungsbewusste und verantwortungsvolle Kraft, die vernünftige Politik im Sinne unseres Landes und seiner Bürger unterstützt und mitträgt.“