Ukrainer wollen aktuell Deutschland nicht verlassen

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BERLIN. Der Großteil der in Deutschland lebenden Ukrainer hat aktuell kein Interesse daran, zurück in seine Heimat zu kehren. Seit der Eröffnung des Beratungszentrums für rückkehrwillige Ukrainer durch die Regierung in Kiew im April dieses Jahres wurden bisher „etwa 60 Anfragen bezüglich der Möglichkeiten einer Rückkehr in die Ukraine verzeichnet“, heißt es in einer Antwort des Zentrums auf Grundlage von Informationen der ukrainischen Botschaft, die der Rheinischen Post vorliegt.

Jedoch handelt es sich dabei „überwiegend um Informations- und Beratungsanfragen, bei denen sich die Bürger über die allgemeinen Bedingungen, die verfügbaren Unterstützungsmechanismen und die Aussichten auf eine Wiedereingliederung informieren“. Lediglich drei dieser Anfragen kamen von Männern im wehrfähigen Alter.

Wie viele Ukrainer bis zum 28. Oktober nach einer Beratung tatsächlich mit praktischen Vorbereitungen für eine Ausreise oder eine Rückkehr in die Ukraine begonnen haben, konnte das Zentrum nicht sagen. „Die überwiegende Mehrheit der Antragsteller zieht eine Rückkehr erst nach der endgültigen Beendigung der aktiven Kampfhandlungen und der Stabilisierung der Sicherheitslage in der Ukraine in Betracht.“

Bereitschaft der Ukrainer zur Ausreise nimmt ab

Bereits im März dieses Jahres legte die Europäische Asylagentur (EUAA) einen Bericht vor, laut dem zwischen 2025 und 2026 nur 20 Prozent der in Deutschland lebenden Ukrainer mindestens tendenziell eine Heimreise in Betracht ziehen. „Dies entspricht einem deutlichen Rückgang im Vergleich zu 2023, als 48 Prozent eine Rückkehr beabsichtigten, und liegt etwas unter dem Wert von 2024 (24 Prozent)“, heißt es in dem Bericht der EU-Behörde.

Zwischen 2025 und 2026 zeigten mit 25 Prozent Frauen eine höhere Bereitschaft, zurück in die Ukraine zu kehren. Unter Männern waren es 16 Prozent. Sofern der eigene Partner den Befragten begleitet, können sich 30 Prozent eine Heimkehr vorstellen. Ohne Begleitung sind es zwölf Prozent. „Auch das Alter wirkte sich auf die Rückkehrabsichten aus, wobei ältere Ukrainer ein größeres Interesse daran zeigten, in ihre Heimat zurückzukehren (40 Prozent der über 65jährigen, 29 Prozent der 45- bis 64jährigen und 17 Prozent der 18- bis 44jährigen).“

So viele Ukrainer leben in Deutschland

Mit dem Beginn des Krieges in der Ukraine war die Zahl der Ukrainer in Deutschland sprunghaft angestiegen. Seit Februar 2022 wuchs sie bis zum 31. Juli 2026 von fast 150.000 auf rund 1,2 Millionen, teilte das Statistische Bundesamt mit.

„Bei den seit Ende Februar 2022 neu in Deutschland gemeldeten Ukrainerinnen und Ukrainern sind Kinder überproportional häufig vertreten.“ Bis Ende Juli 2026 waren 23 Prozent unter 18 Jahre alt und 15 Prozent über 60 Jahre alt. (mas)