Ukrainer schlägt Lehrerin und verletzt Elfjährigen mit Küchenmesser

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ALBSTADT. Die Polizei hat am Dienstagmorgen einen 15jährigen Ukrainer nach einem Messerangriff an einer Schule im baden-württembergischen Albstadt festgenommen. Der Jugendliche soll zunächst eine Lehrerin mit Faustschlägen attackiert und anschließend einen elfjährigen Schüler mit einem Küchenmesser verletzt haben. Das Kind musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Reutlingen betrat der 15jährige Ukrainer am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr gemeinsam mit anderen Schülern die Hohenbergschule in Albstadt-Ebingen. Der Jugendliche hatte die Schule früher selbst besucht. Im Gebäude griff er plötzlich eine Lehrerin mit Faustschlägen an. Andere Lehrkräfte eilten der Frau zu Hilfe und konnten den Angreifer von ihr wegziehen.

Als der Jugendliche daraufhin die Schule verließ, attackierte er zuvor noch einen elfjährigen Schüler mit einem Küchenmesser. Der Junge erlitt leichte Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen besteht keine Lebensgefahr. Die Lehrerin blieb laut Polizei unverletzt.

Lehrkräfte halten Angreifer bis zum Eintreffen der Polizei fest

Nach dem Messerangriff gelang es mehreren Lehrern, den 15jährigen widerstandslos in einen anderen Raum zu bringen. Dort blieb er, bis die alarmierten Polizeibeamten eintrafen und ihn vorläufig festnahmen. Das verwendete Küchenmesser wurde sichergestellt.

Über das Motiv des Ukrainers liegen bislang keine Erkenntnisse vor. Auch zu möglichen Beziehungen zwischen dem Tatverdächtigen und den beiden Angegriffenen machte die Polizei zunächst keine Angaben. Die Staatsanwaltschaft Hechingen und der Polizeiposten Albstadt-Ebingen haben die Ermittlungen übernommen.

Die Schule reagierte mit der Einstellung des Unterrichtsbetriebs. Die Schüler wurden zunächst im Gebäude betreut, bis ihre Eltern sie abholen konnten. Auch am Mittwoch soll nach Angaben der Schulleitung kein Unterricht stattfinden. Wie der Südwestrundfunk berichtet, wird für die Betroffenen psychologische Unterstützung organisiert. (rr)