Über zwei Drittel der Rumänen in Hagen leben von Grundsicherung

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HAGEN. In Hagen beziehen rund 70 Prozent der rumänischen Staatsbürger Grundsicherung. Von etwa 4.500 Einwohnern mit rumänischem Pass erhalten 3.100 staatliche Leistungen. Im Jahr 2013 waren es gerade einmal 52. Die Zahlen stammen aus einer aktuellen MDR-Reportage.

Auch in Magdeburg sind die Kosten erheblich gestiegen. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit erhöhten sich die Sozialausgaben für rumänische Staatsbürger seit 2013 von gut 140.000 Euro auf mehr als drei Millionen Euro.

Die Stadt kämpft seit Jahren mit den Folgen der Zuwanderung aus Südosteuropa. In einzelnen Vierteln sorgen überbelegte Wohnungen, illegale Müllablagerungen und sogenannte Schrottimmobilien für erhebliche Probleme. Seit Anfang 2014 genießen Rumänen und Bulgaren die volle Arbeitnehmerfreizügigkeit innerhalb der Europäischen Union. Sie dürfen ohne Arbeitserlaubnis in Deutschland arbeiten.

Wer tatsächlich einer Beschäftigung nachgeht, kann bei geringem Verdienst unter bestimmten Voraussetzungen ergänzende Grundsicherung beziehen. Dafür kann bereits eine geringfügige Beschäftigung ausreichen, sofern sie die rechtlichen Anforderungen an eine echte Arbeitnehmertätigkeit erfüllt. Auch Fälle von Scheinselbstständigkeit und Sozialleistungsmissbrauch werden in der Reportage thematisiert.

Rumänischer Kommunalpolitiker spricht von einem „Schatz“

Besonders aufschlussreich sind die Aufnahmen aus Rumänien. Der Bericht besucht Orte, in denen Reporterin Jana Gareis bereits 2018 recherchiert hatte. Damals waren viele Häuser heruntergekommen, ganze Straßenzüge wirkten verlassen. Acht Jahre später findet sie größere Wohnhäuser, teure Autos und zahlreiche Fahrzeuge mit deutschen Kennzeichen vor. Bewohner berichten offen darüber, wie das in Deutschland verdiente oder vom deutschen Staat bezogene Geld den Lebensstandard ihrer Familien verändert hat.

In der Gemeinde Barbulesti bezeichnet Bürgermeister Zobar-Marian Cutitaru die deutschen Sozialleistungen als wirtschaftlichen Gewinn für seine Heimat. Familien mit zehn oder sogar 15 Kindern seien keine Seltenheit. Jeden Monat stelle er rund 20 bis 30 Bescheinigungen aus, um zu bestätigen, dass die Kinder kein rumänisches Kindergeld beziehen. „Sie bekommen in Deutschland Sozialhilfe und Wohngeld“, erklärt er laut Bild. Das summiere sich schnell. „Das ist für unser Land und unsere Kinder aus Rumänien wie ein Schatz.“

Ähnlich äußert sich Marcel Bamboi, Vizebürgermeister der rumänischen Gemeinde Fantanele. Über Einwohner, die nach Deutschland gezogen sind, sagt er: „Wenn Deutschland diese Leistungen nicht anbieten würde, wären sie wahrscheinlich auch nicht dort.“ Ein rumänischer Bauarbeiter mit sieben Kindern nennt der MDR-Reporterin den Unterschied beim Kindergeld als wichtigen Anreiz. In Rumänien erhalte man 50 Euro, in Deutschland dagegen 255 Euro pro Kind.

Bis zu 3.800 Euro vom deutschen Staat

Die Reportage zeigt anhand einer Beispielfamilie mit sieben Kindern, welche Beträge zusammenkommen können. Bei einem Erwerbseinkommen von knapp 700 Euro könnten bis zu 3.800 Euro an staatlichen Leistungen hinzukommen. Damit stünden der Familie insgesamt rund 4.500 Euro netto im Monat zur Verfügung. Es handelt sich um eine Modellrechnung, nicht um einen Betrag, den jede zugewanderte Familie erhält.

Ein Vater von acht Kindern berichtet der Reporterin in Rumänien, dass er auf deutschen Baustellen arbeite und Kindergeld sowie Leistungen vom Jobcenter erhalte. Seine monatlichen Einnahmen beziffert er auf ungefähr 3.000 Euro. Andere Bewohner erzählen von Familienmitgliedern, die in Deutschland schwarzarbeiten. Ein Mann berichtet, seine Kinder verdienten auf Baustellen täglich 100 Euro, ohne ihre Tätigkeit anzumelden.

Für die deutschen Kommunen werden die Folgen zunehmend zu einer finanziellen Herausforderung. Während sich der Lebensstandard in manchen rumänischen Gemeinden sichtbar verbessert, müssen Städte wie Magdeburg, Halle und Hagen Wohnraum, Schulen und soziale Einrichtungen bereitstellen. Hinzu kommen die Kosten für die Grundsicherung, soweit die gesetzlichen Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind.

Kommunen fordern Änderungen auf EU-Ebene

Marc Elxnat vom Deutschen Städte- und Gemeindebund sieht die Ursache des Problems auch in den europäischen Regeln. Bereits wenige Arbeitsstunden könnten ausreichen, um den Arbeitnehmerstatus zu erlangen. In Verbindung mit dem deutschen Sozialrecht eröffnet dies die Möglichkeit, ergänzende Leistungen zu beanspruchen. Der Verband fordert deshalb Änderungen auf EU-Ebene.

Ein genereller Anspruch auf Grundsicherung allein durch die Einreise nach Deutschland besteht für EU-Bürger dagegen nicht. Wer sich ausschließlich zur Arbeitssuche in Deutschland aufhält, ist grundsätzlich von entsprechenden Leistungen ausgeschlossen. Anders verhält es sich bei Beschäftigten, deren Einkommen nicht ausreicht, um den Lebensunterhalt ihrer Familie zu sichern.

Die Zahlen aus Hagen verdeutlichen allerdings, wie groß die Zahl der Leistungsbezieher inzwischen geworden ist. Während 2013 lediglich 52 rumänische Staatsbürger Grundsicherung erhielten, sind es mittlerweile rund 3.100. In Rumänien profitieren unterdessen ganze Gemeinden von den Zahlungen und Überweisungen aus Deutschland. Für Bürgermeister Cutitaru ist das ein Schatz. Für die deutschen Kommunen stellt sich die Frage, wie lange sie die damit verbundenen Kosten noch tragen können. (rr)