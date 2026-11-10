Tunesier belästigen Deutsche im ICE sexuell und filmen die Tat

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STUTTGART. Zwei Tunesier haben wegen einer mutmaßlichen sexuellen Belästigung in einem ICE zwischen München und Stuttgart Ermittlungen ausgelöst. Einer der Männer soll eine 21jährige Deutsche bedrängt und unsittlich berührt haben. Sein Begleiter filmte den Übergriff und veröffentlichte die Aufnahmen anschließend in einem sozialen Netzwerk.

Der Vorfall ereignete sich am Freitagabend gegen 20.35 Uhr. Nach Angaben der Bundespolizei begann der 23jährige Tatverdächtige damit, die junge Frau sexuell zu belästigen und zu beleidigen. Im weiteren Verlauf soll er ihren Oberschenkel berührt und obszöne Gesten gemacht haben.

Sein 20 Jahre alter Begleiter hielt das Geschehen offenbar mit seinem Mobiltelefon fest. Die Polizei wurde verständigt und erwartete die beiden Männer bei der Ankunft des ICE in Stuttgart. Dort kontrollierten die Beamten die tunesischen Staatsangehörigen. Der 23jährige verweigerte allerdings die Zusammenarbeit und leistete nach Polizeiangaben auch körperlichen Widerstand gegen die Einsatzkräfte.

Polizei beschlagnahmt beide Mobiltelefone

Die Beamten stellten daraufhin die Mobiltelefone beider Verdächtiger sicher. Gegen die Männer wird nun unter anderem wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung ermittelt.

Unklar ist bislang, auf welcher Internetplattform der 20jährige die Aufnahmen veröffentlicht haben soll und ob das Video weiterhin abrufbar ist. Auch zu möglichen Verletzungen der Frau machte die Polizei keine Angaben.

Die Bundespolizei informierte am Montag über den Vorfall. Ob die beiden Tunesier nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt wurden, geht aus der Mitteilung nicht hervor. (rr)