Türken kaufen sich Strafverfahren für ihren Asylantrag in Deutschland

Anzeige

BERLIN. Türkische Asylbewerber haben sich offenbar gegen Bezahlung echte Strafverfahren in ihrer Heimat beschafft, um damit in Deutschland politische Verfolgung nachzuweisen. Entsprechende Angebote werden über TikTok und Telegram verbreitet, wie die Zeit berichtet.

Das Geschäft funktioniert nach einem einfachen Prinzip: Der Kunde veröffentlicht in sozialen Netzwerken einen Beitrag gegen den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan. Da die Beleidigung des Staatsoberhauptes in der Türkei strafbar ist, können die Behörden daraufhin Ermittlungen aufnehmen.

Nach Angaben der Zeitung sorgen bestochene Staatsanwälte dafür, dass tatsächlich ein Verfahren eingeleitet wird. Die Ermittlungsakten landen anschließend im staatlichen türkischen Justizsystem Uyap. Dort werden Ermittlungsverfahren, Anklagen und Urteile erfasst. Über das staatliche Onlineportal E-Devlet können türkische Staatsbürger ihre eigenen Akten einsehen. Bei der Anhörung vor dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) können Asylbewerber damit eine Strafverfolgung vorweisen.

Bamf kennt bereits gefälschte Justizseiten

Bislang war das Bamf vor allem mit gefälschten Internetseiten konfrontiert, die dem offiziellen Uyap-Portal täuschend ähnlich sahen. Solche Nachbauten ließen sich unter anderem anhand ihrer Internetadresse entlarven. Bei den nun beschriebenen Fällen sind hingegen echte Einträge in der Datenbank der türkischen Justiz hinterlegt.

Reporter der Zeit haben sich bei mehreren Anbietern als Interessenten ausgegeben. Einer versprach, für 800 Euro die erforderlichen Ermittlungen einschließlich einer Hausdurchsuchung und Anklage zu organisieren. Er verwies auf zufriedene Kunden in Hamburg und Berlin. Komplettpakete, bei denen auch die Schleusung nach Deutschland organisiert werde, seien ab 6.000 Euro erhältlich.

Das Bamf bestätigte gegenüber der Zeitung Unregelmäßigkeiten bei den vorgelegten türkischen Justizunterlagen. Abteilungsleiter Patrick Schmidtke berichtete von zahlreichen Ungereimtheiten, die den Entscheidern auffielen. Die Behörde betont zugleich, dass sie jeden Asylantrag einzeln prüfe.

Deutsches Gericht durchschaut Scheinanklage

Dass der Handel mit Strafverfahren kein neues Phänomen ist, zeigt ein Urteil des Verwaltungsgerichts Düsseldorf vom Oktober 2025. Dort hatte ein türkischer Asylbewerber eine Anklageschrift vorgelegt, in der ihm wegen Beiträgen auf TikTok die Lobpreisung einer Straftat und ihres Täters vorgeworfen wurde. Die Richter konnten die Dokumente im offiziellen Uyap-Portal aufrufen und bestätigten, dass tatsächlich ein Strafverfahren gegen den Mann anhängig war.

Dennoch wiesen sie seine Klage ab. Nach einem Sachverständigengutachten gelangte das Gericht zu der Überzeugung, dass das Strafverfahren auf Veranlassung des Asylbewerbers eingeleitet worden war. Es habe allein dazu gedient, die entsprechenden Dokumente im deutschen Asylverfahren vorlegen zu können. Die Richter bezeichneten die Anklage in ihrer Entscheidung ausdrücklich als „Scheinanklage“.

Der Sachverständige hatte erklärt, dass in der Türkei entsprechende Anklageschriften in sozialen Netzwerken angeboten und anschließend in das Justizportal eingespeist würden. Im konkreten Fall fiel den Richtern unter anderem auf, dass der Asylbewerber widersprüchliche Angaben zu seinen angeblich strafbaren Beiträgen machte. Zudem hatte die türkische Staatsanwaltschaft nach Einschätzung des Gutachters mehrere Vorschriften des eigenen Landes missachtet.

Tausende türkische Asylklagen beschäftigen Gerichte

Seit 2021 haben nach Angaben der Zeit rund 140.000 türkische Staatsbürger in Deutschland Asyl beantragt. Die Schutzquote ist erheblich gesunken. Lag sie 2020 noch bei 43 Prozent, beträgt sie inzwischen nur noch etwa zwölf Prozent.

Am Verwaltungsgericht Gelsenkirchen sind mittlerweile zwei Kammern ausschließlich mit Klagen abgelehnter türkischer Asylbewerber beschäftigt. Dort waren zuletzt noch 685 Verfahren anhängig. Bei den jüngsten Verhandlungen ging es teilweise um Klagen aus den Jahren 2019 und 2020.

Der auf türkische Asylverfahren spezialisierte Gutachter Kamil Taylan warnt vor den Folgen für tatsächlich politisch Verfolgte. Wenn sich immer mehr Antragsteller mit manipulierten oder eigens beschafften Justizunterlagen um Schutz bemühen, drohe auch glaubwürdigen Asylbewerbern das Vertrauen der Behörden und Gerichte verloren zu gehen. (rr)