Türke soll seine Ehefrau im Asylheim getötet haben

Anzeige

COESFELD. Nach dem gewaltsamen Tod einer 36 Jahre alten Mutter von drei Kindern in einer Flüchtlingsunterkunft im nordrhein-westfälischen Coesfeld hat die Polizei ihren getrennt lebenden Ehemann festgenommen. Der 43 Jahre alte Türke steht im Verdacht, seine Frau bei einem Messerangriff tödlich verletzt zu haben. Eine Mordkommission ermittelt.

Zeugen fanden die Frau am Mittwoch gegen 12.25 Uhr in ihrer Wohnung in einer kommunalen Unterkunft. Sie wies Stichverletzungen am Oberkörper auf.

Rettungskräfte versuchten noch, die 36-Jährige wiederzubeleben, konnten ihr Leben jedoch nicht mehr retten. Sie starb am Tatort. Die Getötete und der Tatverdächtige lebten nach Angaben der Ermittler getrennt. Beide besitzen die türkische Staatsangehörigkeit. Zu den Hintergründen des Angriffs und einem möglichen Motiv machten Polizei und Staatsanwaltschaft zunächst keine Angaben.

Zeugenhinweis führt Polizei nach Münster

Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung spürten Beamte den 43-Jährigen in der Nacht im rund 40 Kilometer entfernten Münster auf. Gegen Mitternacht nahmen sie ihn fest. Zu den Vorwürfen äußerte er sich zunächst nicht.

Die Polizei richtete gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft eine Mordkommission ein. Eine Obduktion der Leiche soll weitere Erkenntnisse zum genauen Tatablauf liefern.

Bereits am Mittwoch hatten Einsatzkräfte die Unterkunft untersucht, Spuren gesichert und mögliche Zeugen befragt. Erst nach der Festnahme des Ehemanns wurden weitere Einzelheiten zu dem Fall bekannt. (rr)