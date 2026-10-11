Trump wünscht sich einen „neuen Präsidenten“ für die Ukraine

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WASHINGTON. US-Präsident Donald Trump hat nach einem Dieseldeal mit Russland einen neuen ukrainischen Staatschef statt Wolodymyr Selenskyj gefordert. „Ich glaube, es ist Zeit dass die Ukraine einen neuen Präsidenten bekommen soll“, sagte er am Samstag. „Er hätte diesen Krieg vielfach beenden können. Doch er entscheidet sich, es nicht zu tun.“

Nach Angaben Trumps habe ihm der russische Präsident Wladimir Putin am Freitag Lieferungen von 300.000 Tonnen Diesel mit sofortiger Wirkung zugesichert. Hinzu kämen weitere 500.000 Tonnen im November und eine weitere Million Tonnen zum späteren Zeitpunkt. Zusätzlich habe er drei Millionen Tonnen angekündigt, sobald es der Zustand der russischen Raffinerien erlaube. „Dank unserer vollständigen Kontrolle über die Straße von Hormus und dieser großartigen Ankündigung werden die Dieselpreise für die Amerikaner und in der Tat für die ganze Welt in Rekordmaßen sinken – und zwar schnell“, schrieb er auf seiner Plattform Truth Social.

Trump droht Mehrheitsverlust im Kongress

Selenskyj kritisierte das Abkommen als ein Signal, das darauf hindeute, dass Russland „einfach weiter angreifen“ könne. „Das muss korrigiert werden“, schrieb er auf dem Kurznachrichtendienst X. „Russlands Entscheidung lautet: Krieg. Und es wird erst dann bereit sein, ihn zu beenden, wenn es das Gefühl hat, dass seine Fähigkeit, den Krieg in die Länge zu ziehen, nachlässt.“

Today, Russia expressed its thanks for the lifting of sanctions on diesel exports by dropping five glide bombs on residential buildings in Zaporizhzhia. As of now, sadly, twelve people have been confirmed killed, including three children. My condolences to all their families and loved ones. Another fourteen people have been injured, and two of them are in critical condition – the doctors are fighting to save their lives. The status of twelve more people who may have been there is still being verified. All emergency services are at the scene, and search-and-rescue operations are underway. Overnight, thirteen of our regions came under attack. Residential buildings, infrastructure, and railway facilities have been damaged. Last night confirmed once again that in Russia, they take any easing of pressure to mean they can keep fighting, to mean they can keep dropping bombs on cities. Different signals are needed. Russia must understand that it needs to stop the war, and for that to happen, Russia must feel its losses. Right now, it is our long-range capabilities that are ensuring this. And we will respond to Russian strikes. I thank everyone who is helping. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 10, 2026

Mehrere europäische Politiker solidarisierten sich mit dem ukrainischen Staatschef nach Trumps Aussagen. Deutschlands Außenminister Johann Wadephul sagte Kiew weitere Unterstützung zu. „Wir brauchen nicht weniger, wir brauchen mehr Druck auf Putin, dass er bereit ist, zu verhandeln“, mahnte er am Rande der Beratungen des CDU-Präsidiums am Sonntag. Großbritanniens Verteidigungsminister Wes Streeting betonte, dass sein Land an der Seite Selenskyjs stehe. „Für uns steht ohne Zweifel fest, dass der Angreifer Wladimir Putin war“, sagte er in einem BBC-Interview. Demnach sollten allein die Ukrainer entscheiden, wer ihr Land führe.

Der Dieseldeal mit Russland kam wenige Wochen vor den Zwischenwahlen in den US-Kongress. In den aktuellen Umfragen liegen Trumps Republikaner deutlich hinter den Demokraten und würden laut mehreren Prognosen die Mehrheit im Repräsentantenhaus stellen. Damit könnten sie Gesetzesinitiativen des Weißen Hauses blockieren. Dem Institut Focaldata zufolge sind nur 34 Prozent mit der Arbeit des US-Präsidenten zufrieden. Gegenteiliger Meinung sind 59 Prozent der Befragten. Am häufigsten kritisieren die Wähler den Umgang Trumps mit Inflation und steigenden Lebenshaltungskosten sowie seine Handels- und Wirtschaftspolitik. (kuk)