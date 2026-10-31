Trotz zweier Freisprüche muss Corona-Impfverweigerer erneut vor Gericht

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BAMBERG. Das Bayerische Oberste Landesgericht hat den Freispruch eines Bundeswehrsoldaten aufgehoben, der sich während der Coona-Zeit nicht gegen das Virus impfen lassen wollte (die JF berichtete). Der 36jährige Oberleutnant war bereits zweimal vom Vorwurf der Gehorsamsverweigerung freigesprochen worden.

Nun muss sich eine andere Strafkammer des Landgerichts Schweinfurt erneut mit dem Fall befassen. Das Verfahren dauert damit mehr als vier Jahre nach der verweigerten Impfung weiter an.

Der Soldat hatte sich Anfang Januar 2022 während eines Lehrgangs an der Infanterieschule des Heeres in Hammelburg geweigert, einer Aufforderung zur Corona-Impfung nachzukommen. Ein Oberstabsarzt untersuchte ihn daraufhin und stellte fest, dass keine medizinischen Gründe gegen die Impfung sprachen. Dennoch blieb der Oberleutnant bei seiner Entscheidung. Auch nach seiner Rückkehr in die Heimatkompanie verweigerte er die Injektion.

Richter bemängeln fehlende Abwägung

Zur Begründung berief sich der nach eigenen Angaben gläubige Christ auf seine Gewissensfreiheit. Das Gewissen sei das Heilige des Menschen, erklärte er vor Gericht, „ein Dialogfeld zwischen Menschen und Gott“. Er habe sich stets der Funktionsfähigkeit der Bundeswehr verpflichtet gefühlt, könne aber eine Impfung nicht mit seinen religiösen Überzeugungen vereinbaren.

Das Amtsgericht Bad Kissingen sprach den Soldaten im September 2023 frei. Die Richterin hatte Zweifel an der Verhältnismäßigkeit der Impfaufforderung angesichts rückläufiger Infektionszahlen und bekanntgewordener Nebenwirkungen. Die Generalstaatsanwaltschaft München legte jedoch Berufung ein.

Im Januar 2024 bestätigte das Landgericht Schweinfurt den Freispruch. Die Richter kamen zu dem Ergebnis, dass der Angeklagte nicht schuldhaft gehandelt habe. Er habe sich ernsthaft und nachhaltig auf seine Gewissensfreiheit berufen. Auch damit gab sich die Staatsanwaltschaft nicht zufrieden und zog vor das Bayerische Oberste Landesgericht.

Dessen Richter beanstandeten nun, dass das Landgericht die Interessen des Soldaten nicht ausreichend gegen diejenigen des Staates abgewogen habe. Die Funktionsfähigkeit der Bundeswehr genieße verfassungsrechtlichen Schutz. Weil Soldaten eng zusammenarbeiteten, bestehe ein erhöhtes Infektionsrisiko. Der Schutz der Gesundheit und die Einsatzfähigkeit der Streitkräfte hätten deshalb stärker berücksichtigt werden müssen.

Corona-Impfpflicht seit 2024 aufgehoben

Bemerkenswert ist, dass die Bundeswehr inzwischen selbst auf die verpflichtende Corona-Impfung verzichtet. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hatte die sogenannte Duldungspflicht bereits am 29. Mai 2024 aufgehoben. Seither wird die Impfung lediglich noch ausdrücklich empfohlen. Zuvor hatte das Bundesverwaltungsgericht die Verpflichtung im Juli 2022 grundsätzlich für rechtmäßig erklärt, allerdings eine regelmäßige Überprüfung angesichts veränderter Umstände verlangt.

Für den angeklagten Oberleutnant hat die Abschaffung der Impfpflicht an seiner persönlichen Situation bislang nichts geändert. Nach Angaben seines Rechtsanwalts darf er seit der Auseinandersetzung keine Kaserne mehr betreten und keine Uniform tragen. Außerdem erhält er lediglich die Hälfte seiner Bezüge. Eine rechtskräftige strafrechtliche Verurteilung liegt weiterhin nicht vor.

Das Landgericht Schweinfurt muss nun erneut entscheiden, ob sich der Soldat mit seiner Weigerung strafbar gemacht hat. Wann die Verhandlung stattfindet, steht noch nicht fest. Der Bayerische Rundfunk berichtet, dass in der Vergangenheit bereits mehrere Bundeswehrsoldaten wegen verweigerter Corona-Impfungen zu Geldstrafen verurteilt wurden. Im Fall des Oberleutnants ist dagegen auch nach zwei Freisprüchen und mehr als vier Jahren noch keine endgültige Entscheidung gefallen. (rr)