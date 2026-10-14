Trotz Israelhasserin in der Fraktion: Linkspartei will weiter sondieren

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BERLIN. Die Berliner Linkspartei hat sich enttäuscht über den vorübergehenden Abbruch der Sondierungen mit der SPD und den Grünen gezeigt. Man habe bisher „konstruktive Sondierungsgespräche“ geführt, teilte ein Sprecher der Partei am Dienstag mit. „Diesen Weg haben SPD und Grüne nun unterbrochen. Unsere Tür bleibt offen.“ Aufgrund der Sondierungspause sagte die Linkspartei ihren Parteitag zur Aufnahme von Koalitionsverhandlungen ab. Dieser sollte am 31. Oktober stattfinden.

Hintergrund des Abbruchs ist die Aufnahme der offen antiisraelischen Politikerin Vanessa Emde in die neue Linksfraktion im Abgeordnetenhaus (AGH). Daraufhin hatten SPD-Landeschef Steffen Krach und Grünen-Fraktionschef Werner Graf eine Sondierungspause angekündigt. Demnach sei man zu „anderen Verabredungen“ gekommen. „Das bedeutet, dass wir an dieser Stelle die Sondierungen unterbrechen müssen, um zu bewerten, ob unsere Vereinbarung von vergangener Woche noch gilt.“

Emde unterschrieb Israel-Existenzrechterklärung

Die Linkspartei bestreitet allerdings, Emdes Ausschluss versprochen zu haben. Wie dieser Eindruck entstanden sei, könne man sich nicht erklären, berichtet die nd unter Berufung auf Linken-Vertreter. Voraussetzung für die Aufnahme in die AGH-Fraktion war das namentliche Bekenntnis zu einer Zweistaatenlösung im Nahostkonflikt während der Fraktionssitzung. „Wir stehen zum Existenzrecht Israels und für gleiche Rechte aller in Israel“, hieß es in einer schriftlichen Erklärung der Abgeordneten. Analog gelte das aber auch für Palästina.

Alle anwesenden Linke-Abgeordneten, auch Vanessa Emde, haben in der Sitzung namentlich eine gemeinsame Erklärung unterzeichnet. Darin erkennen die Abgeordneten u.a. das Existenzrecht Israels an. Emde sei in der Frage trotz früherer Aussagen glaubwürdig, sagt die Fraktionsspitze. https://t.co/gmq6fQeNZC pic.twitter.com/YOoiAJ6zxB — Christian Latz (@ChristianLatz_) October 13, 2026

Alle 44 von 45 anwesenden Abgeordneten unterschrieben die Erklärung laut dem Tagesspiegel, darunter Emde. Eine neugewählte Abgeordnete aus Tempelhof habe aufgrund von Krankheit bei den Fraktionsberatungen gefehlt.

Zudem hatten sich die rot-grün-roten Verhandler bereits vergangene Woche darauf geeinigt, ein zweistufiges Disziplinarverfahren im Fall antisemitischen Verhaltens durch die eigenen Abgeordneten einzuführen (JF berichtete). Sollten Parlamentarische Geschäftsführer aller drei Parteien oder ein Expertengremium dieses feststellen, soll den Mandatsträgern der Ausschluss aus ihrer Fraktion drohen.

„Da haben andere Parteien nichts zu sagen“

Bereits kurz vor dem Sondierungsabbruch hatte die parteiinterne Gruppierung „LAG Palästinasolidarität“ zu Demonstrationen vor der Berliner SPD-Zentrale in Wedding aufgerufen. „Die SPD will die Sondierungen zu Rot-Grün-Rot heute oder morgen platzen lassen“, hieß es in einem vorübergehend veröffentlichten Beitrag auf Instagram. „Sie will den Berliner*innen (sic!) damit die Chance auf den gewählten sozialen Wandel nehmen.“

Auch die Initiative „Deutsche Wohnen und Co. enteignen“ rief zum Protest auf. Der Mitgründer und neugewählte Linkspartei-Abgeordneter Rouzbeh Taheri verteidigte die Aufnahme Emdes. „Wir bestimmen selbst innerhalb der Fraktion, wie wir unsere Positionen festlegen. Da haben andere Parteien nichts zu sagen“, betonte er gegenüber dem Tagesspiegel.

Jeder zweite Moslem wählt die Linkspartei

Emde hatte bei der Abgeordnetenhauswahl Mitte September ein Direktmandat für die Linkspartei in Neukölln gewonnen. Bei einer propalästinensischen Demonstration hatte sie unter anderem gemahnt, es gebe „kein Existenzrecht für Staaten“, sondern für Menschen. Bei der Wahlparty in Neukölln ließ sie sich mit dem Unterstützer der palästinensischen Terrormiliz PFLP, Ibrahim Ibrahim, ablichten.

Zudem hatte sie sich mit dem Szenerapper Dahabflex solidarisiert. Dieser hatte bei einer Veranstaltung der Linkspartei in Neukölln einen Text vorgetragen, in dem er zur „Intifada“ aufruft und „Tod der IDF“ wünscht (JF berichtete). Daraufhin distanzierte sich Linken-Spitzenkandidatin Elif Eralp.

Bei der Wahl hatte die Linkspartei mit 25,7 Prozent das beste Ergebnis der Nachwendezeit in der Hauptstadt erreicht. Die CDU kam nach mehreren Affären um ihren Regierenden Bürgermeister Kai Wegner auf 18,8 Prozent, gefolgt von der AfD mit 16,3 Prozent, den Grünen mit 14,3 Prozent und der SPD mit 12,1 Prozent. Rechnerisch wäre auch eine schwarz-grün-rote „Kenia-Koalition“ möglich. Allerdings hatten die Grünen bereits im Wahlkampf erklärt, die Linkspartei als Koalitionspartner zu bevorzugen. Laut der Forschungsgruppe Wahlen stimmten 51 Prozent der Moslems in Berlin für die Partei von Elif Eralp. (kuk)