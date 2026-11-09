Trotz Enteignung: Linken-Chefin rechnet mit steigenden Mietpreisen in Berlin

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BERLIN. Die Bundesvorsitzende der Linkspartei, Ines Schwerdtner, hat für Berlin weitere Steigerungen der Mieten angekündigt. Sie rechne auch nach der angekündigten Enteignung von Wohnungsbaukonzernen mit Teuerungen von ein bis zwei Prozent pro Jahr. „Natürlich müssen wir die Wohnungen instand halten. Wenn wir senken könnten, würden wir das sofort tun. Ich will nur den Leuten keinen Quatsch erzählen“, sagte Schwerdtner in der 3sat-Sendung „Bosetti Late Night“.

Sie könne „keiner einzelnen Mieterin versprechen, dass die Mieten sinken werden“, betonte die Linkspartei-Chefin. Noch im August hatte Schwerdtner im Stern-Podcast gesagt, es gehe darum, Wohnungen der Marktlogik zu entziehen, um „den Mietpreis wirklich langfristig zu senken oder zumindest stabil zu halten“. Darauf angesprochen betonte sie bei 3sat: „Das habe ich nie gesagt.“

CSU kritisiert Pläne der Linken scharf

Die Linkspartei hatte am 20. September in Berlin mit 25,7 Prozent die Wahl deutlich gewonnen – vor der zweitplatzierten CDU, die 18,8 Prozent der Zweitstimmen einfuhr (JF berichtete). Der Wohnungsmarkt war zuvor das meistdiskutierte Thema im Wahlkampf gewesen, die Linkspartei warb großflächig mit Enteignungen und Senkungen der Mieten.

CSU-Generalsekretär Martin Huber äußerte gegenüber der Bild-Zeitung scharfe Kritik an den Enteignungsplänen der Linken. „Die Wähler werden getäuscht, die Mieten werden teurer und keine einzige neue Wohnung entsteht.“ Diese „sozialistische Abenteuerpolitik aus vergangener Zeit“ müsse unbedingt verhindert werden, forderte Huber. (st)