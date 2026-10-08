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JF-Exklusiv: Trotz aberkanntem Doktortitel: Quadriga-Hochschule hält an Voigt fest

JF-Exklusiv: Trotz aberkanntem Doktortitel: Quadriga-Hochschule hält an Voigt fest

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Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU): Seit Amtsantritt an der Quadriga-Hochschule beurlaubt. Foto: picture alliance / Chris Emil Janßen | Chris Emil Janssen
Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU): Seit Amtsantritt an der Quadriga-Hochschule beurlaubt. Foto: picture alliance / Chris Emil Janßen | Chris Emil Janssen
Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU): Seit Amtsantritt an der Quadriga-Hochschule beurlaubt. Foto: picture alliance / Chris Emil Janßen | Chris Emil Janssen
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Trotz aberkanntem Doktortitel: Quadriga-Hochschule hält an Voigt fest

„Experte“, „Fachmann“, „hervorragender Dozent“: Mit diesen Worten lobt die Quadriga-Hochschule Thüringens Ministerpräsidenten Voigt auf Anfrage der JF. Trotz des Doktortitel-Entzugs sei er dort weiterhin willkommen.

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Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU): Seit Amtsantritt an der Quadriga-Hochschule beurlaubt. Foto: picture alliance / Chris Emil Janßen | Chris Emil Janssen
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