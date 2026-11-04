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Selbstbestimmungsgesetz: Daten nach Geschlechtsänderung: Trans-Vertreter setzen sich gegen Dobrindt durch

Selbstbestimmungsgesetz: Daten nach Geschlechtsänderung: Trans-Vertreter setzen sich gegen Dobrindt durch

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Innenminister Dobrindt und Demonstranten der Trans-Community
Innenminister Dobrindt und Demonstranten der Trans-Community
Innenminister Dobrindt und Demonstranten mit einer Transflagge: „Derzeit keine Handlungsoptionen“. Fotos: picture alliance/dpa | Michael Brandt / picture alliance/dpa | Fabian Sommer
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Daten nach Geschlechtsänderung: Trans-Vertreter setzen sich gegen Dobrindt durch

Eine Verordnung des Innenministeriums zur Datenweitergabe bei Geschlechtsänderungen sorgte für Gegenwind in der Trans-Community. Nun erfährt die JF, dass das Haus von Alexander Dobrindt vorerst klein beigibt – ähnlich wie auch das Innenministerium in Baden-Württemberg.

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Innenminister Dobrindt und Demonstranten mit einer Transflagge: „Derzeit keine Handlungsoptionen“. Fotos: picture alliance/dpa | Michael Brandt / picture alliance/dpa | Fabian Sommer
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