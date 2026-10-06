Trans-Polizist muss nach Vergewaltigung drei Jahre ins Gefängnis

Anzeige

TRAUNSTEIN. Ein Trans-Polizist wurde vor dem Landgericht Traunstein unter anderem wegen Vergewaltigung, Missbrauchs von Jugendlichen, Körperverletzung und des Besitzes von Kinderpornographie zu drei Jahren und drei Monaten Gefängnis verurteilt. „An der Richtigkeit dieses Geständnisses haben wir keinen Zweifel“, sagte der Richter Andreas Bartschmid am Dienstag laut der Lokalzeitung „Chiemgau24“.

Die Transperson, die sich heute als Frau bezeichnet, nahm im August 2025 die 15jährige Tochter einer Freundin zu einem Schnellrestaurant an einer Autobahnraststätte mit (JF berichtete). Dort drängte sie die Jugendliche nach dem Essen in eine Toilettenkabine und vergewaltigte sie.

Pornographische Nachrichten an 14jährige

Bereits ein Jahr zuvor hatte der 55jährige Trans-Polizist dem damals 14jährigen Opfer pornographische WhatsApp-Nachrichten gesendet. Diese fand die 23jährige Verlobte der Transperson. Sie entdeckte die Sex-Nachricht zufällig und sprach daraufhin mit der Jugendlichen, die sich ihr anvertraute. Schließlich nahm die Verlobte den Kontakt zur Polizei auf.

Die Kriminalpolizei vernahm das Mädchen, das erzählte, dass es in der Vergangenheit bereits zu einem Vorfall in einem Whirlpool gekommen sei. Sie habe mit der Transfrau gesprochen und Alkohol getrunken und sei dabei eingeschlafen. Aufgewacht sei sie auf dem Sofa der 55jährigen in einem anderen Raum und habe nicht mehr ihre Badekleidung getragen.

Mit Hilfe eines Durchsuchungsbeschlusses wurden ein Handy, ein Laptop, zwei USB-Sticks und eine Festplatte bei der Transperson sichergestellt. Darauf fanden die Ermittler 1.977 kinderpornographische Bilder und drei Videos. Einige Bilder hat die Person auch auf Instagram hochgeladen, um sie jemandem Unbekannten zur Verfügung zu stellen.

Hat die Trans-Polizistin einen Hund vergewaltigt?

Zudem fanden die Ermittler Videos, in denen die Transperson einen Hund vergewaltigt. Weil aber nicht klar ist, ob sie die Aufnahmen angefertigt hatte, um diese zu verbreiten – was laut Strafgesetzbuch die Voraussetzung für eine Strafe sei –, wurde sie dafür nicht verurteilt.

Dafür entdeckte die Polizei Videos mit brutalen Gewaltszenen gegen Kinder. Das jüngste Opfer soll rund drei Jahre alt gewesen sein.

Geringe Haftstrafe wegen Deal

Hintergrund der geringen Haftstrafe ist ein Deal zwischen der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung, sodass das inzwischen 16jährige Opfer keine öffentliche Aussage tätigen musste. Das Mädchen sei laut seiner Großmutter bis heute in ärztlicher Behandlung. Das Opfer sagte trotzdem vor Gericht aus, wurde aber aus einem anderen Raum unter Ausschluss der Öffentlichkeit dazugeschaltet.



Der Verteidiger der Transperson beschwerte sich vor der Urteilsverkündung bei den anwesenden Medienvertretern, weil sie oftmals in verschiedenen Berichterstattungen als Mann dargestellt wurde. Auch der Richter ergänzte, dass vor Gericht alle gleich seien: „Wegen der sexuellen Orientierung jemanden unter Generalverdacht zu stellen und zu verunglimpfen, verbietet sich!“

Die suspendierte Transperson saß wegen der Vergewaltigung seit Oktober in Untersuchungshaft. Bis April zunächst in der JVA Bamberg in der Frauenabteilung, seitdem in München in der Männerabteilung. Zudem kam während des Prozesses heraus, dass sie in der Vergangenheit vom Rosenheimer Amtsgericht wegen des unerlaubten Besitzes einer vollautomatischen Schusswaffe verurteilt wurde. (mas)