Traditionsbrauerei meldet nach 165 Jahren Insolvenz an

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LAUENAU. Die niedersächsische Brauerei Rupp aus Lauenau hat nach 165 Jahren Betrieb Insolvenz angemeldet. Grund für die finanziellen Schwierigkeiten seien demnach vor allem gestiegene Kosten, insbesondere für Energie. „Wir haben versucht, da zu sparen, haben uns ein Blockheizkraftwerk und eine Photovoltaikanlage zugelegt“, sagte die Geschäftsführerin Kerstin Rupp der Bild. „Was uns aber zuletzt massiv beeinträchtigt hat, sind die stark gestiegenen Benzinpreise.“

Laut Rupp schlage sich das nicht nur auf die Transportkosten nieder. „Das merkt man auch an den Gästen.“ Der Betrieb mit 17 Angestellten unterhält auch ein Restaurant, welches nach eigenen Angaben Kunden aus ganz Niedersachsen verzeichnet. Diese müssten nun selbst Fahrtkosten reduzieren und hätten „weniger im Geldbeutel für das Essengehen“. Hinzu komme laut Rupp die Abgabenlast. „Es werden einem so viele Steuern auferlegt, dass es sich schon fast nicht mehr lohnt.“ Jetzt soll die Gaststätte an eine neue Betreiberin verpachtet werden, um den Fortbestand der Brauerei zu sichern.

137 Brauereien machten seit 2019 dicht

Zuletzt hatte unter anderem die Mannheimer Privatbrauerei Eichbaum ihren Betrieb im Juli eingestellt (JF berichtete). Rund 180 Mitarbeiter verloren bereits ihre Jobs, einige weitere wurden freigestellt, wie der SWR berichtet. Die rund 30 übriggebliebenen Mitarbeiter sollen die Abwicklung des Unternehmens durchführen.z

2025 belief sich die Bierproduktion in Deutschland auf insgesamt 74 Millionen Hektoliter. 2006 waren es noch knapp 107 Millionen gewesen. Ebenso geht die Zahl der Brauereien zurück. Gab es 2019 noch 1.552 Braustätten, betrug die Zahl sechs Jahre später 1.415. Gründe dafür sind unter anderem sinkender Bierkonsum, steigende Produktionskosten. (kuk)