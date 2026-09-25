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Wahlsieg in Berlin: Totaler Abschiebestopp: Wie weit geht die Linke in Berlin?

Wahlsieg in Berlin: Totaler Abschiebestopp: Wie weit geht die Linke in Berlin?

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Die Berliner Linken-Spitzenkandidatin Elif Eralp
Die Berliner Linken-Spitzenkandidatin Elif Eralp
Linken-Spitzenkandidatin Elif Eralp: Auch Straftäter sollen bleiben dürfen. Foto: picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow
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Totaler Abschiebestopp: Wie weit geht die Linke in Berlin?

Im Wahlkampf sprach sich die Berliner Linke dagegen aus, auch nur einen Migranten zurückzuführen. Sollten die Sozialisten ins Rote Rathaus einziehen, stellt sich die Frage nach einem totalen Abschiebestopp – doch den sieht das Gesetz nicht vor.

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Linken-Spitzenkandidatin Elif Eralp: Auch Straftäter sollen bleiben dürfen. Foto: picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow
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