Tod in Berlin: Hubert Aiwanger lebt nicht mehr

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BERLIN/MÜNCHEN. Der Freie-Wähler-Chef und bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger ist tot im Berliner Hotel „Neuer Fritz“ in Berlin-Mitte entdeckt worden. Das bestätigten nach Angaben der Bild-Zeitung Quellen aus der bayerischen Staatsregierung und der Berliner Polizei.

Aiwanger wurde 55 Jahre alt. Zur Todesursache ist noch nichts bekannt. Am Nachmittag war der Politiker der Eröffnung eines Hauptstadtbüros seiner Partei ferngeblieben. Eigentlich hätte er dort auftreten sollen. Die Partei begründete die Abwesenheit ihres Vorsitzenden mit gesundheitlichen Gründen.

Aiwangers Lebensgefährtin und seine Kinder wurden bereits über das Ableben informiert. Der Politiker war nicht verheiratet. Er lebte mit der Kommunalpolitikerin Tanja Schweiger zusammen. Mit ihr hat er zwei gemeinsame Söhne.

Aiwanger gewann Direktmandat

Aiwanger gehörte der bayerischen Staatsregierung von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) seit 2018 an. Er war Wirtschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident des Freistaates.

Aiwanger stammte aus Niederbayern. Sein Wahlkreis Landshut hatte er bei der Landtagswahl 2023 erstmals direkt gewonnen. Vor 20 Jahren hatte er den Landesvorsitz der Freien Wähler Bayern übernommen. 2010 wurde er dann auch Bundeschef der Partei. Zwei Jahre zuvor war der studierte Agrarwirt erstmals als Abgeordneter in den Bayerischen Landtag eingezogen. (fh)