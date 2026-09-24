„Terrorfreunde“: Deutsch-Israelische Gesellschaft warnt vor Linken-Regierung

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BERLIN. Der Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, Volker Beck (Grüne), hat seine Partei aufgefordert, eine Regierungsübernahme der Linken in Berlin zu verhindern. Er appelliere an die Grünen, „dieser Linkspartei in Berlin eine klare Absage zu erteilen“. Stattdessen solle seine Partei mit CDU und SPD koalieren.

Beck begründete seine Forderung mit Antisemitismus in der Berliner Linken. Dort säßen „Terrorfreunde im Kader“, kritisierte er.

Unter einer von ihr geführten Regierung habe er „größte Sorgen“, ob die bisherigen Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz jüdischer Einrichtungen und jüdischer Menschen fortbestehen würden. Mit einem Bündnis unter Beteiligung der CDU verbindet Beck auch die Hoffnung auf eine bessere Regierungsarbeit. Andernfalls drohe Berlin, mit absehbarem Dilettantismus regiert zu werden, sagte er.

Beck sieht auch in der AfD eine Gefahr

Der Grünen-Politiker warnte zugleich vor einer Bedrohung der jüdischen Gemeinschaft durch extremistische Kräfte von verschiedenen Seiten. Sowohl die Berliner Linke als auch die AfD in Sachsen-Anhalt folgten seiner Ansicht nach auf unterschiedliche Weise antisemitischen Mustern. Dadurch gefährdeten sie Rechtsstaatlichkeit, Sicherheit und Freiheit.

Die Debatte über eine mögliche linke Regierungsführung hatte zuvor bereits Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) verschärft. Er forderte am Dienstag, in diesem Fall den kürzlich erneuerten Hauptstadtfinanzierungsvertrag zu überprüfen. Als Gründe nannte er unter anderem die Enteignungspläne der Linken und Antisemitismus-Vorwürfe gegen die Partei.

Linken-Fraktionschefin Heidi Reichinnek wies diese Kritik am Mittwoch zurück und warf der Union vor, Antisemitismus für parteipolitische Zwecke zu instrumentalisieren. Ihrer Darstellung zufolge gehe es der Union um politische Vorteile statt um den Schutz jüdischer Menschen. Die eigene Partei unterstütze Menschen in Israel und Palästina, die sich für Frieden einsetzten. (rr)