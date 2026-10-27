Telekom-Mitarbeiter hat keine Lust zu gendern – muss es aber

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BONN. Ein Schriftwechsel zwischen dem Mobilfunkanbieter Telekom und einem Kunden hat in den sozialen Netzwerken für Kopfschütteln gesorgt. Der Austausch offenbart die Gefühle eines Mitarbeiters angesichts der Vorgabe, bei der Anrede zu gendern. Die E-Mail liegt dem Verein Deutsche Sprache vor, der sie anonymisiert auf X geteilt hat.

Ein Kunde der Telekom hatte sich beschwert, weil er vom Kundenservice mit Gendersternchen (Ansprechpartner*in) angesprochen worden ist. Die Antwort der Kundenbetreuung ist bezeichnend: Man findet Gendern ebenfalls nicht gut, beugt sich aber einer Minderheit, die mit rechtlichen Schritten gedroht hat. Wohlgemerkt: rechtliche Schritte wegen einer sprachlich korrekten Ansprache! Soviel zum sozialen Zwang, der durch Gender-Befürworter ausgeübt wird (den sie aber natürlich nicht als solchen erkennen!).

Der betreffende Kunde hat uns den Schriftwechsel netterweise zur Verfügung gestellt. Foto: privat — Verein Deutsche Sprache (VDS) (@VDS_weltweit) October 27, 2026

Ein Kunde hatte sich bei der Telekom beschwert, weil der Kundenservice ein Gendersternchen in der Anrede verwendet hatte. Die Antwort folgte prompt. „Mir persönlich sprechen Sie aus der Seele“, schrieb ihm der zuständige Mitarbeiter. Die neutrale Strategie der Rede habe das Unternehmen zwangsläufig übernommen, nachdem Kunden „rechtliche Verfolgungen der höflichen Anrede mit ‘Sehr geehrter Herr…’ oder ‘Sehr geehrte Frau…’“ eingeleitet hätten. Es handle sich um eine Beleidigung und Einschränkung der Rechte der Kunden, so die Beschwerden.

Telekom-Mitarbeiter bedankt sich für Beschwerde

„Wir waren nur höflich und keineswegs beleidigend oder freiheitsgefährdend“, versicherte der Telekom-Mitarbeiter. Es fühle sich für die Angestellten genauso [Anm. d. Red.: unangenehm] an wie für den Adressaten der E-Mail, vielleicht sogar „intensiver“. Sie seien stets bemüht, Achtung und Wertschätzung auszudrücken, auch über die Anrede hinaus.

„Ich persönlich bedanke mich bei Ihnen, weil mir Ihre Beschwerde gutgetan hat“, schloss der Mitarbeiter seine Erklärung. „Ich hoffe, dass Sie diese E-Mail in Erinnerung behalten und die neutralen Anreden einfach ignorieren, weil dahinter weder Respektlosigkeit noch eine Agenda steckt, lediglich der Versuch, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und Konflikte zu vermeiden.“

Die Deutsche Bahn musste damals blechen

Die Kommentare auf X zeugen von Ungläubigkeit. „In was für einer absurden Welt leben wir“, schrieb ein Nutzer. „Nur noch unglaublich“, ein anderer. Ähnliche Fälle gab es in Deutschland aber tatsächlich schon. Das Oberlandesgericht in Frankfurt am Main hatte die Deutsche Bahn im Juni 2022 wegen Diskriminierung verurteilt. Das Unternehmen hatte einen sich divers fühlenden Kunden mit „Herr“ angesprochen. Im Buchungssystem konnten Fahrgäste damals nur die Optionen „Herr“ oder „Frau“ auswählen. Die Bahn musste es infolge des Rechtsstreits umstellen und dem Geschädigten 1.000 Euro zahlen, der laut den Richtern einen immateriellen Schaden erlitten hatte.

Ein mittelständisches Bekleidungsunternehmen mit Sitz in Mannheim musste sich wegen einer ähnlichen Sache schon im Dezember 2021 vor Gericht verantworten. In seinem Onlineshop musste eine „diverse“ Person genau wie bei der Bahn zwischen der Anrede „Herr“ oder „Frau“ wählen. Eine geschlechtsneutrale dritte Option gab es nicht. Der Geschädigte verlangte 2.500 Euro Entschädigung, das Gericht lehnte dies jedoch ab. Die Rechtsverletzung galt damals nicht als schwerwiegend genug. (zit)