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AfD-Anfrage deckt auf: Tatverdächtige Kinder in Hamburg sind immer häufiger Ausländer

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Einsatzwagen der Polizei fahren zu einem Einsatz (Symbolbild): Die Zahlen sind für den AfD-Fraktionsvorsitzenden Nockemann „ein Offenbarungseid“. Foto: picture alliance / Maximilian Koch | Maximilian Koch
Einsatzwagen der Polizei fahren zu einem Einsatz (Symbolbild): Die Zahlen sind für den AfD-Fraktionsvorsitzenden Nockemann „ein Offenbarungseid“. Foto: picture alliance / Maximilian Koch | Maximilian Koch
Einsatzwagen der Polizei fahren zu einem Einsatz (Symbolbild): Die Zahlen sind für den AfD-Fraktionsvorsitzenden Nockemann „ein Offenbarungseid“. Foto: picture alliance / Maximilian Koch | Maximilian Koch
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Tatverdächtige Kinder in Hamburg sind immer häufiger Ausländer

Tausende Kinder werden in Hamburg von der Polizei verdächtigt, zum Teil schwere Straftaten begangen zu haben. Der Ausländeranteil erreicht dabei nach JF-Informationen einen Rekordwert. Die AfD fordert Konsequenzen.

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Einsatzwagen der Polizei fahren zu einem Einsatz (Symbolbild): Die Zahlen sind für den AfD-Fraktionsvorsitzenden Nockemann „ein Offenbarungseid“. Foto: picture alliance / Maximilian Koch | Maximilian Koch
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